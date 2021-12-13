Лебеди и утки в декабре не торопятся улетать из Самарской области

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Лебеди и утки, которые в декабре спокойно плавают в водоемах Самарской области и не торопятся лететь на юг, будоражат воображение пользователей социальных сетей. В прошедшие выходные ньюсмейкерами интернет-пространства стали лебеди, которые якобы замерзают у берегов Похвистнево.

ЦУР Самарской области зафиксировал эти тревожные сообщения и передал в муниципалитет, а также в Минлесхоз. Мигрирующих по реке Большой Кинель лебедей искали три дня. В понедельник птиц в полном здравии запечатлели в районе поселения Волчьи Ямы. Выяснилось, что за лебедями присматривает местный житель. Птицы плавают на открытой воде, площадь водоема достаточно большая для маневров. По мнению специалистов, бить тревогу стоит, если грянут сильные морозы и водоем замерзнет. Фото и видео лебедей активисты отправили сотрудникам приюта для пернатых в Тольятти, сотрудники которого подтвердили, что лебеди в полном порядке. Навредить им может не столько мороз, сколько люди, которые привыкли кормить птиц хлебом, что не всегда полезно. Лебедей и уток категорически нельзя подкармливать ржаным хлебом! Он вызывает брожение в желудке и, как следствие, расстройство ЖКТ. Белый хлеб - допустим при отсутствии другого корма, но в крайне ограниченных количествах.

Что едят утки и лебеди зимой?

Основная пища водоплавающих птиц — водоросли. И пока водоём не замёрз, у них есть доступ к еде. С наступлением сильных морозов, многие птицы перемещаются на незамерзающее морское побережье, где благополучно кормятся до весны.

Чем можно подкормить уток и лебедей зимой?

Птиц необходимо подкармливать так, чтобы не навредить. В холода им можно давать сырые или слегка отваренные нашинкованные овощи: капусту, морковь, картошку, а также запаренный рис или пшёнку. Однако, в сильный мороз вся эта пища примерзает ко льду. В этом случае в качестве корма подходит зерновая смесь из пшеницы, овса и ячменя или специальный комбикорм для птиц, не содержащий соли.

Почему птицы не улетели вместе с сородичами?

«Снижение миграционного инстинкта» - так, по-научному, называется нежелание птиц с наступлением холодов улетать в тёплые края. Учёные видят несколько причин такого поведения. Во-первых, зимы с каждым годом становятся всё теплее. Водоёмы не замерзают, и водоплавающие птицы постоянно имеют доступ к своей основной пище – водорослям. Во-вторых, утки и лебеди привлекают огромное количество людей, которые из лучших побуждений подкармливают их. Естественно, птицы привыкают к человеку и абсолютно не желают расставаться с «хлебными местами» на городских озёрах.

В последние годы из-за смены климата подобные ситуации наблюдаются по всей стране. Совсем недавно такой случай был в Самаре, - жители домов у Воронежских озерах сообщали, что утка примерзла ко льду. Выехавшие на место представители парка обнаружили только уток, спокойно плавающих в полынье.

По информации специалистов Министерства лесного хозяйств, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, водоплавающие птицы спокойно зимуют в средней полосе и выдерживают мороз до -15, а вот забирать их из естественной среды обитания может быть крайне опасно для них.

Если вы нашли больную птицу, не стоит пытаться сдать ее её в «Самарский зоопарк». Его сотрудники не принимают диких уток и лебедей, и на это есть причины. Согласно ст. 4 ФЗ «О животном мире» дикие животные и птицы являются собственностью государства. Изъятие их из природы возможно только с разрешения компетентных гос. органов, например, Росприроднадзора. Нарушение данного требования влечёт административный штраф от 10 до 20 000 руб. На официальном сайте ведомства https://rpn.gov.ru/regions/63/intro/ можно оставить официальное обращение, и специалисты организуют выезд на место обитания диких птиц.

Фото: pixabay.com