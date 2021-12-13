Я нашел ошибку
Главные новости:
Преображению сел муниципалитета способствует нацпроект «Жилье и городская среда». 
В 2021 году в Хворостянском районе обновлены семь общественных пространств
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.
В ходе рейдовых мероприятий Госавтоинспекции в выходные дни выявлено около 2800 различных правонарушений 
Сборная Самарской области по плаванию ПОДА - бронзовый призер Кубка России
Сборная Самарской области по плаванию ПОДА - бронзовый призер Кубка России
Самарец упорно садился за руль пьяным
Самарец упорно садился за руль пьяным
Проект по введению QR-кодов не предлагает новых ограничений
Проект по введению QR-кодов не предлагает новых ограничений
Сборная Самарской области - призер Всероссийских Игр ГТО
Сборная Самарской области - призер Всероссийских Игр ГТО
С 13 по 14 декабря пройдет финал Единого регионального конкурса Самарской области
С 13 по 14 декабря пройдет финал Единого регионального конкурса Самарской области
Метафорум «Креативные города» пройдет в Тольятти
Метафорум «Креативные города» пройдет в Тольятти
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
0.01
EUR 83.12
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Зрители самарского театра оперы и балета увидят балет, оперу и драму на монетах
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Лебеди и утки в декабре не торопятся улетать из Самарской области

13 декабря 2021 13:03
163
Лебеди и утки в декабре не торопятся улетать из Самарской области

Лебеди и утки, которые в декабре спокойно плавают в водоемах Самарской области и не торопятся лететь на юг, будоражат воображение пользователей социальных сетей. В прошедшие выходные ньюсмейкерами интернет-пространства стали лебеди, которые якобы замерзают у берегов Похвистнево.

ЦУР Самарской области зафиксировал эти тревожные сообщения и передал в муниципалитет, а также в Минлесхоз. Мигрирующих по реке Большой Кинель лебедей искали три дня. В понедельник птиц в полном здравии запечатлели в районе поселения Волчьи Ямы. Выяснилось, что за лебедями присматривает местный житель. Птицы плавают на открытой воде, площадь водоема достаточно большая для маневров. По мнению специалистов, бить тревогу стоит, если грянут сильные морозы и водоем замерзнет. Фото и видео лебедей активисты отправили сотрудникам приюта для пернатых в Тольятти, сотрудники которого подтвердили, что лебеди в полном порядке. Навредить им может не столько мороз, сколько люди, которые привыкли кормить птиц хлебом, что не всегда полезно. Лебедей и уток категорически нельзя подкармливать ржаным хлебом! Он вызывает брожение в желудке и, как следствие, расстройство ЖКТ. Белый хлеб - допустим при отсутствии другого корма, но в крайне ограниченных количествах.

Что едят утки и лебеди зимой?

Основная пища водоплавающих птиц — водоросли. И пока водоём не замёрз, у них есть доступ к еде. С наступлением сильных морозов, многие птицы перемещаются на незамерзающее морское побережье, где благополучно кормятся до весны.

Чем можно подкормить уток и лебедей зимой?

Птиц необходимо подкармливать так, чтобы не навредить. В холода им можно давать сырые или слегка отваренные нашинкованные овощи: капусту, морковь, картошку, а также запаренный рис или пшёнку. Однако, в сильный мороз вся эта пища примерзает ко льду. В этом случае в качестве корма подходит зерновая смесь из пшеницы, овса и ячменя или специальный комбикорм для птиц, не содержащий соли.

Почему птицы не улетели вместе с сородичами?

«Снижение миграционного инстинкта» - так, по-научному, называется нежелание птиц с наступлением холодов улетать в тёплые края. Учёные видят несколько причин такого поведения. Во-первых, зимы с каждым годом становятся всё теплее. Водоёмы не замерзают, и водоплавающие птицы постоянно имеют доступ к своей основной пище – водорослям. Во-вторых, утки и лебеди привлекают огромное количество людей, которые из лучших побуждений подкармливают их. Естественно, птицы привыкают к человеку и абсолютно не желают расставаться с «хлебными местами» на городских озёрах.

В последние годы из-за смены климата подобные ситуации наблюдаются по всей стране. Совсем недавно такой случай был в Самаре, - жители домов у Воронежских озерах сообщали, что утка примерзла ко льду. Выехавшие на место представители парка обнаружили только уток, спокойно плавающих в полынье. 

По информации специалистов Министерства лесного хозяйств, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, водоплавающие птицы спокойно зимуют в средней полосе и выдерживают мороз до -15, а вот забирать их из естественной среды обитания может быть крайне опасно для них.

Если вы нашли больную птицу, не стоит пытаться сдать ее её в «Самарский зоопарк». Его сотрудники не принимают диких уток и лебедей, и на это есть причины. Согласно ст. 4 ФЗ «О животном мире» дикие животные и птицы являются собственностью государства. Изъятие их из природы возможно только с разрешения компетентных гос. органов, например, Росприроднадзора. Нарушение данного требования влечёт административный штраф от 10 до 20 000 руб. На официальном сайте ведомства https://rpn.gov.ru/regions/63/intro/ можно оставить официальное обращение, и специалисты организуют выезд на место обитания диких птиц.

Фото: pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
13 декабря 2021  12:59
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
130
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
13 декабря 2021  11:35
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
209
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
621
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
862
О прикладных задачах и направлениях Игорю Комарову доложили профильные министры, которые непосредственно работают с системой или координируют работу муниципальных образований.
10 декабря 2021  22:05
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития в регионе комплексной системы дистанционного мониторинга
2177
Весь список