Команда Самарской области примет участие в Детском экологическом форуме

14 и 15 октября в Челябинске пройдет III Всероссийский детский экологический форум. Самарскую область представит команда «Экопатриот» – 13 ребят из разных школ и юннатских клубов региона, которые прошли конкурсный отбор. Возглавляет делегацию педагог самарского областного детского эколого-биологического центра Наталья Рогова. Команда представит на форуме свою экологическую работу «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов».

«Наш проект – это настольная игра. Она представляет собой готовый инструмент для изучения биоразнообразия водных объектов и формирования экологической ответственности. Мы с ребятами работали над ним в течение года», – рассказала педагог и наставник команды Наталья Рогова.

В числе научных консультантов проекта – заслуженный эколог России Василий Павловский, кандидат биологических наук Валентина Ильина, председатель Общественной палаты Оксана Ковнир.

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Экологическое благополучие», одной из целей которого является оздоровление водных объектов и сохранение биоразнообразия. В Самарской области обитает порядка 15 тысяч видов животных, из них более 50 видов рыб, 10 – земноводных, 12 – рептилий, 235 – птиц, 75 – млекопитающих. В водоёмах области произрастает 134 вида травянистых растений, которые служат кормом для обитателей вод.

«Конечно, в рамках форума было бы здорово масштабировать настольную игру. Она включает основное поле, карточки с заданиями и вопросами о сохранении биоразнообразия водных экосистем. В наполнение игры включен модуль «Аква-Родина», который можно будет адаптировать под любой регион России», – добавила Рогова.

В прошлом году на II Всероссийском форуме в Челябинске самарская команда «Экопатриот» взяла бронзу, защитив свой проект «У-дачный воздух: дыши, а не задыхайся!». Ребята получили грант, который потратили на обучающее оборудование для своей команды.

Фото – минприроды Самарской области