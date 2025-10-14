Команда Самарской области примет участие в Детском экологическом форуме

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
Ночью и утром 15 октября в регионе ожидается туман
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 15 по 21 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
-0.34
EUR 93.92
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Команда Самарской области примет участие в Детском экологическом форуме

14 октября 2025 13:08
119
Команда Самарской области примет участие в Детском экологическом форуме

14 и 15 октября в Челябинске пройдет III Всероссийский детский экологический форум. Самарскую область представит команда «Экопатриот» – 13 ребят из разных школ и юннатских клубов региона, которые прошли конкурсный отбор. Возглавляет делегацию педагог самарского областного детского эколого-биологического центра Наталья Рогова. Команда представит на форуме свою экологическую работу «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов».

«Наш проект – это настольная игра. Она представляет собой готовый инструмент для изучения биоразнообразия водных объектов и формирования экологической ответственности. Мы с ребятами работали над ним в течение года», – рассказала педагог и наставник команды Наталья Рогова.

В числе научных консультантов проекта – заслуженный эколог России Василий Павловский, кандидат биологических наук Валентина Ильина, председатель Общественной палаты Оксана Ковнир.

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Экологическое благополучие», одной из целей которого является оздоровление водных объектов и сохранение биоразнообразия. В Самарской области обитает порядка 15 тысяч видов животных, из них более 50 видов рыб, 10 – земноводных, 12 – рептилий, 235 – птиц, 75 – млекопитающих. В водоёмах области произрастает 134 вида травянистых растений, которые служат кормом для обитателей вод.

«Конечно, в рамках форума было бы здорово масштабировать настольную игру. Она включает основное поле, карточки с заданиями и вопросами о сохранении биоразнообразия водных экосистем. В наполнение игры включен модуль «Аква-Родина», который можно будет адаптировать под любой регион России», – добавила Рогова.

В прошлом году на II Всероссийском форуме в Челябинске самарская команда «Экопатриот» взяла бронзу, защитив свой проект «У-дачный воздух: дыши, а не задыхайся!». Ребята получили грант, который потратили на обучающее оборудование для своей команды.

Фото – минприроды Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
163
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
441
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
401
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
308
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1152
Весь список