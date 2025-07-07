Коллекция флоры Волго-Уральского региона включена в глобальную базу знаний о жизни на Земле

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Коллекция флоры Волго-Уральского региона России, представленная в виде цифрового гербария Самарского университета им. Королёва, включена в глобальную базу биоразнообразия Земли GBIF (Global Biodiversity Information Facility) – пополняемую учеными всего мира международную Интернет-платформу знаний обо всех живых организмах на планете.

"Цифровой гербарий Самарского университета им. Королёва подключен к глобальной информационной системе по биоразнообразию – GBIF. Эта система обеспечивает доступ к тысячам наборов данных, собранных различными научными организациями со всего мира, в том числе сведений об образцах растений, грибов и животных из гербариев и зоологических музеев, начиная со старейших научных коллекций мира. Размещение нашего гербария на портале GBIF – это достаточно важное событие, поскольку это дает представление о разнообразии растений Самарской области и Волго-Уральского региона в целом всему мировому научному сообществу, а также всем, кто интересуется биологией. Это выводит нашу коллекцию на новый, международный научный уровень. Присоединение к данной системе стало возможным благодаря совместной работе с куратором гербария МГУ, доктором биологических наук. Алексеем Серегиным", – рассказала Ирина Шаронова, кандидат биологических наук, заведующий межкафедральной учебно-научной лабораторией "Гербарий-SV" Самарского университета им. Королёва.

По ее словам, научные учреждения в России достаточно активно присоединяются к GBIF – в настоящее время их насчитывается уже 134. Первым из российских научных учреждений 14 лет назад присоединился к GBIF Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург).

"До нас в Самарской области в 2018 году к глобальной системе GBIF подключились Институт экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти) и Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина, но у них другие задачи, и отсканированные гербарные образцы на портале GBIF выкладывает пока что только наш университет. Сейчас на портале размещена первая пробная партия отсканированных образцов растений из гербария – всего пока размещено около 2000 экземпляров. До конца 2025 года на портале GBIF планируется разместить еще около 3000 образцов. В дальнейшем на портале будет размещен весь гербарный фонд Самарского университета, но это довольно трудоемкая и продолжительная работа, она продлится не один год", – подчеркнула Ирина Шаронова.

Всего фонды гербария Самарского университета насчитывают более 50 000 гербарных листов. В коллекции представлены преимущественно виды флоры Волго-Уральского региона, но также имеются образцы и из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Оцифровка фондов гербария университета была начата в 2021 году, и к настоящему времени оцифровано порядка 12 000 гербарных образцов. Кстати, всего в гербариях мира насчитывается более 381 млн гербарных листов.

"Ранее цифровой гербарий Самарского университета стал одиннадцатым участником консорциума "Цифровой гербарий МГУ". Это не только крупнейшая оцифрованная коллекция в России, но и глобальная онлайн-площадка, на которой могут размещать свои электронные коллекции гербариев все академические, университетские и музейные учреждения в нашей стране. В этом консорциуме участвуют гербарии МГУ им. М.В. Ломоносова, Главного ботанического сада РАН, Иркутского государственного университета, Кузбасского ботанического сада СО РАН, Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого и других научных и образовательных учреждений", – отметила Ирина Шаронова.



Автор фото: Виктория Виноградова