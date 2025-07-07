Я нашел ошибку
Главные новости:
83-летний самарец отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внучку, попавшую в ДТП
83-летний самарец отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внучку, попавшую в ДТП
Коллекция флоры Волго-Уральского региона включена в глобальную базу знаний о жизни на Земле
Коллекция флоры Волго-Уральского региона включена в глобальную базу знаний о жизни на Земле
В Красноармейском районе Самарской области по нацпроекту отремонтируют единственную дорогу к двум поселкам
В Красноармейском районе Самарской области по нацпроекту отремонтируют единственную дорогу к двум поселкам
В Самарской области сотрудники ППСП нашли женщину в федеральном розыске
В Самарской области сотрудники ППСП нашли женщину в федеральном розыске
Вв 2026 году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России прогнозируется на уровне 9,8%
Вв 2026 году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России прогнозируется на уровне 9,8%
75% компаний в Самаре принимают на работу выпускников вузов и колледжей без опыта
75% компаний в Самаре принимают на работу выпускников вузов и колледжей без опыта
Музей-галерея «Заварка» объявляет сбор семейных историй и артефактов жителей Ленинского района для проекта «По соседству»
Музей-галерея «Заварка» объявляет сбор семейных историй и артефактов жителей Ленинского района для проекта «По соседству»
Централизованный пошив единой одежды для школьников не планируют
Централизованный пошив единой одежды для школьников не планируют
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
0.06
EUR 93.01
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Коллекция флоры Волго-Уральского региона включена в глобальную базу знаний о жизни на Земле

7 июля 2025 10:39
35
Коллекция флоры Волго-Уральского региона включена в глобальную базу знаний о жизни на Земле

Коллекция флоры Волго-Уральского региона России, представленная в виде цифрового гербария Самарского университета им. Королёва, включена в глобальную базу биоразнообразия Земли GBIF (Global Biodiversity Information Facility) – пополняемую учеными всего мира международную Интернет-платформу знаний обо всех живых организмах на планете.

"Цифровой гербарий Самарского университета им. Королёва подключен к глобальной информационной системе по биоразнообразию – GBIF. Эта система обеспечивает доступ к тысячам наборов данных, собранных различными научными организациями со всего мира, в том числе сведений об образцах растений, грибов и животных из гербариев и зоологических музеев, начиная со старейших научных коллекций мира. Размещение нашего гербария на портале GBIF – это достаточно важное событие, поскольку это дает представление о разнообразии растений Самарской области и Волго-Уральского региона в целом всему мировому научному сообществу, а также всем, кто интересуется биологией. Это выводит нашу коллекцию на новый, международный научный уровень. Присоединение к данной системе стало возможным благодаря совместной работе с куратором гербария МГУ, доктором биологических наук. Алексеем Серегиным", – рассказала Ирина Шаронова, кандидат биологических наук, заведующий межкафедральной учебно-научной лабораторией "Гербарий-SV" Самарского университета им. Королёва.

По ее словам, научные учреждения в России достаточно активно присоединяются к GBIF – в настоящее время их насчитывается уже 134. Первым из российских научных учреждений 14 лет назад присоединился к GBIF Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург).

"До нас в Самарской области в 2018 году к глобальной системе GBIF подключились Институт экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти) и Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина, но у них другие задачи, и отсканированные гербарные образцы на портале GBIF выкладывает пока что только наш университет. Сейчас на портале размещена первая пробная партия отсканированных образцов растений из гербария – всего пока размещено около 2000 экземпляров. До конца 2025 года на портале GBIF планируется разместить еще около 3000 образцов. В дальнейшем на портале будет размещен весь гербарный фонд Самарского университета, но это довольно трудоемкая и продолжительная работа, она продлится не один год", – подчеркнула Ирина Шаронова.

Всего фонды гербария Самарского университета насчитывают более 50 000 гербарных листов. В коллекции представлены преимущественно виды флоры Волго-Уральского региона, но также имеются образцы и из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Оцифровка фондов гербария университета была начата в 2021 году, и к настоящему времени оцифровано порядка 12 000 гербарных образцов. Кстати, всего в гербариях мира насчитывается более 381 млн гербарных листов.

"Ранее цифровой гербарий Самарского университета стал одиннадцатым участником консорциума "Цифровой гербарий МГУ". Это не только крупнейшая оцифрованная коллекция в России, но и глобальная онлайн-площадка, на которой могут размещать свои электронные коллекции гербариев все академические, университетские и музейные учреждения в нашей стране. В этом консорциуме участвуют гербарии МГУ им. М.В. Ломоносова, Главного ботанического сада РАН, Иркутского государственного университета, Кузбасского ботанического сада СО РАН, Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого и других научных и образовательных учреждений", – отметила Ирина Шаронова.


Автор фото: Виктория Виноградова

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
5 июля 2025  23:51
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
688
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
5 июля 2025  13:33
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
582
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
5 июля 2025  13:15
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
641
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
5 июля 2025  11:37
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
620
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
5 июля 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
540
Весь список