Июль стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений

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Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды, пишут "Известия". Об этом свидетельствуют материалы на сайте программы ЕС по наблюдению за Землей Copernicus.

«Июль 2022 года характеризовался сильными, а местами и продолжительными волнами жары, которые затронули Европу и остальной мир, были побиты несколько рекордов температуры воздуха <…>. Июль 2022 года стал одним из трех самых теплых июлей за всю историю наблюдений в мире и шестым самым теплым июлем в Европе», — отмечено в сообщении.

Температурные рекорды были побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании, говорится в материалах.

Фото: pxhere