Глава Росприроднадзора объявила о старте V юбилейного сезона премии Экология – дело каждого

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова объявила о старте V юбилейного сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» с 1 августа. За время существования проект объединил в борьбе за сохранение окружающей среды десятки тысяч детей и взрослых из 78 стран. Победители, призеры и даже участники премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, возможность бесплатного обучения, а также ценные призы и путевки на море.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что 1 августа стартует V юбилейный сезон Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Проект открывает участникам возможность реализовать самые смелые идеи в защиту экологии, обратить внимание общества на важнейшие вопросы сохранения окружающей среды, привлечь к их решению детей и молодежь. Руководитель природоохранной службы подчеркнула, что участники Премии ежегодно присылают новые научно-исследовательские и творческие проекты, направленные на сохранение ресурсов Земли и формирование экологической культуры.

«Я рада пригласить всех принять участие в нашей премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». 1 августа стартует пятый, юбилейный сезон. Мы учли пожелания наших участников и изменили возрастные ограничения в нескольких номинациях, чтобы как можно больше экологических инициатив и проектов увидели свет и могли принести пользу. Участвуйте! Ждем ваши заявки – рисунки, фотографии, видеоролики, мультфильмы, изобретения и исследовательские работы!» – сказала Светлана Радионова.

Она отметила, что интерес к Премии вырос многократно не только среди детей и подростков. Родители, педагоги, экологи, студенты, волонтеры стали активными участниками проекта. Присылая заявки в номинацию «Экопросвещение», они рассказывают, как проводят лекции и мастер-классы, внедряют уроки экологии в школах и секциях дополнительного образования, организовывают субботники и соревнования по раздельному сбору отходов. Но взрослые так же, как и дети, любят творчество, поэтому в самой популярной номинации «Экофокус» теперь нет верхней возрастной границы. Фотографии принимаются от участников 6+. Номинация «Экосоюз», в которой команды рассказывают о проведенных экологических акциях, теперь разделена на две группы – 0-18 лет и 19+. Возрастной диапазон участников также увеличен в двух индивидуальных номинациях: «Экорисунок» (с 6 до 23 лет включительно) и «Экопроект» (с 6 лет до 25 лет включительно).

«Мне очень приятно, что дети, которые впервые участвовали в Премии «Экология – дело каждого», не ставят на этом галочку и не останавливаются на достигнутом. В каждом новом сезоне я вижу их работы, еще более сильные и изобретательные. Но главное, я вижу, как своим примером они увлекают братьев и сестер, родителей и друзей. У нас в проекте есть уже целые династии победителей, когда призером становился ребенок, а в следующих сезонах – другие члены семьи. И это замечательно! Это именно о том, что экология – неотложное дело каждого человека», – подчеркнула Светлана Радионова.

Особый отклик Премия получила из зарубежья. Самыми активными стали участники из Китая, Узбекистана, Шри-Ланки, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Абхазии, Турции, Болгарии. По словам главы природоохранной службы, участие в проекте лучшим образом мотивирует и взрослых, и детей вести здоровый образ жизни, экономить ресурсы, сдавать вторсырье на переработку и принимать другие меры, которые помогут сохранить планету. Участник может выбрать номинацию, отвечающую его интересам и увлечениям – фотография, изобразительное искусство, ведение блога, сочинение сказок. Сказать свое слово в защиту природы можно любым образом – танцем или уборкой территорий, сбором вторсырья или рассказом о первозданной природе родного края, историей о спасении бездомных животных или созданием коллекции экологичной одежды, роликом о невероятном путешествии или музыкальным произведением, мультфильмом или документальным фильмом, главными актерами которого может стать каждый, кто бережно относится к природе.

Светлана Радионова отметила, что участие в Премии открывает уникальные возможности ребятам, увлеченным наукой. Многие из них уже стали победителями и лауреатами премии «Экология – дело каждого», получили экспертную поддержку, воплотили в жизнь свои задумки и разработки, получили патенты на свои изобретения и заключили контракты на их внедрение на производстве. Участники Премии из разных регионов уже воспользовались своими достижениями и поступили в лучшие учебные заведения страны. Более 100 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. За четыре сезона проекта во Всероссийском детском центре «Орленок», детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России», а также в лагере на Байкале уже отдохнули свыше 600 ребят – это авторы лучших экологических инициатив. За бережное отношение к окружающей среде и популяризацию экологической культуры путевками на черноморском побережье в Сочи поощрены около 40 семей – призеров и победителей Премии со всей России.

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За время существования интерес к Премии вырос в рекордные 14 раз. Заявки за четыре сезона поступили от участников из 78 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 210 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в более чем 100 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, СКФУ и другие. Прием заявок на пятый сезон Премии проводится с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.