Глава Росприроднадзора объявила о старте V юбилейного сезона премии Экология – дело каждого

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вычет за занятия физической культурой и спортом увеличен
Вычет за занятия физической культурой и спортом увеличен
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
Уже в третий раз в Тольятти состоялось крупное событие для предпринимателей - Всероссийский форум ВЛИЯНИЕ
Уже в третий раз в Тольятти состоялось крупное событие для предпринимателей - Всероссийский форум ВЛИЯНИЕ
«Крылья Советов» интересуются 30-летним экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией
«Крылья Советов» интересуются 30-летним экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией
16-летний велосипедист пострадал в ДТП в Сызрани
16-летний велосипедист пострадал в ДТП в Сызрани
У 24-летней сызранки обнаружили пачку сигарет, в которой был героин
У 24-летней сызранки обнаружили пачку сигарет, в которой был героин
Производителям технологического оборудования снизят налог на прибыль
Производителям технологического оборудования снизят налог на прибыль
В Самарской области концертом для участников iВолги завершился цикл фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской волне»-2024»
В Самарской области концертом для участников iВолги завершился цикл фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской волне»-2024»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.11
-0.22
EUR 93.51
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Глава Росприроднадзора объявила о старте V юбилейного сезона премии Экология – дело каждого

1 августа 2024 12:33
105
Глава Росприроднадзора объявила о старте V юбилейного сезона премии Экология – дело каждого

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова объявила о старте V юбилейного сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» с 1 августа. За время существования проект объединил в борьбе за сохранение окружающей среды десятки тысяч детей и взрослых из 78 стран. Победители, призеры и даже участники премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, возможность бесплатного обучения, а также ценные призы и путевки на море.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что 1 августа стартует V юбилейный сезон Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Проект открывает участникам возможность реализовать самые смелые идеи в защиту экологии, обратить внимание общества на важнейшие вопросы сохранения окружающей среды, привлечь к их решению детей и молодежь. Руководитель природоохранной службы подчеркнула, что участники Премии ежегодно присылают новые научно-исследовательские и творческие проекты, направленные на сохранение ресурсов Земли и формирование экологической культуры.

«Я рада пригласить всех принять участие в нашей премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». 1 августа стартует пятый, юбилейный сезон. Мы учли пожелания наших участников и изменили возрастные ограничения в нескольких номинациях, чтобы как можно больше экологических инициатив и проектов увидели свет и могли принести пользу. Участвуйте! Ждем ваши заявки – рисунки, фотографии, видеоролики, мультфильмы, изобретения и исследовательские работы!» – сказала Светлана Радионова.

Она отметила, что интерес к Премии вырос многократно не только среди детей и подростков. Родители, педагоги, экологи, студенты, волонтеры стали активными участниками проекта. Присылая заявки в номинацию «Экопросвещение», они рассказывают, как проводят лекции и мастер-классы, внедряют уроки экологии в школах и секциях дополнительного образования, организовывают субботники и соревнования по раздельному сбору отходов. Но взрослые так же, как и дети, любят творчество, поэтому в самой популярной номинации «Экофокус» теперь нет верхней возрастной границы. Фотографии принимаются от участников 6+. Номинация «Экосоюз», в которой команды рассказывают о проведенных экологических акциях, теперь разделена на две группы – 0-18 лет и 19+. Возрастной диапазон участников также увеличен в двух индивидуальных номинациях: «Экорисунок» (с 6 до 23 лет включительно) и «Экопроект» (с 6 лет до 25 лет включительно). 

«Мне очень приятно, что дети, которые впервые участвовали в Премии «Экология – дело каждого», не ставят на этом галочку и не останавливаются на достигнутом. В каждом новом сезоне я вижу их работы, еще более сильные и изобретательные. Но главное, я вижу, как своим примером они увлекают братьев и сестер, родителей и друзей. У нас в проекте есть уже целые династии победителей, когда призером становился ребенок, а в следующих сезонах – другие члены семьи. И это замечательно! Это именно о том, что экология – неотложное дело каждого человека», – подчеркнула Светлана Радионова.

Особый отклик Премия получила из зарубежья. Самыми активными стали участники из Китая, Узбекистана, Шри-Ланки, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Абхазии, Турции, Болгарии. По словам главы природоохранной службы, участие в проекте лучшим образом мотивирует и взрослых, и детей вести здоровый образ жизни, экономить ресурсы, сдавать вторсырье на переработку и принимать другие меры, которые помогут сохранить планету. Участник может выбрать номинацию, отвечающую его интересам и увлечениям – фотография, изобразительное искусство, ведение блога, сочинение сказок. Сказать свое слово в защиту природы можно любым образом – танцем или уборкой территорий, сбором вторсырья или рассказом о первозданной природе родного края, историей о спасении бездомных животных или созданием коллекции экологичной одежды, роликом о невероятном путешествии или музыкальным произведением, мультфильмом или документальным фильмом, главными актерами которого может стать каждый, кто бережно относится к природе. 

Светлана Радионова отметила, что участие в Премии открывает уникальные возможности ребятам, увлеченным наукой. Многие из них уже стали победителями и лауреатами премии «Экология – дело каждого», получили экспертную поддержку, воплотили в жизнь свои задумки и разработки, получили патенты на свои изобретения и заключили контракты на их внедрение на производстве. Участники Премии из разных регионов уже воспользовались своими достижениями и поступили в лучшие учебные заведения страны. Более 100 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. За четыре сезона проекта во Всероссийском детском центре «Орленок», детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России», а также в лагере на Байкале уже отдохнули свыше 600 ребят – это авторы лучших экологических инициатив. За бережное отношение к окружающей среде и популяризацию экологической культуры путевками на черноморском побережье в Сочи поощрены около 40 семей – призеров и победителей Премии со всей России.

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За время существования интерес к Премии вырос в рекордные 14 раз. Заявки за четыре сезона поступили от участников из 78 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 210 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в более чем 100 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, СКФУ и другие. Прием заявок на пятый сезон Премии проводится с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года на сайте www.экологияделокаждого.рф

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
12
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
178
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
146
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
1 августа 2024  09:47
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
187
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
398
Весь список