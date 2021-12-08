ГИБДД СО просит участников движения быть осторожными на дорогах

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Из-за перепада температур на территории Самарской области наблюдается туман, дороги и тротуары покрыты изморосью, а местами обледенели. Все это осложняет дорожно-транспортную ситуацию, особенно в утренние и вечерние часы пик.

В условиях тумана как водителям, так и пешеходам, стоит быть осторожнее вдвойне: автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — стать заметнее, надев яркую одежду.

Если вы уже в пути, то Госавтоинспекция региона напоминает автомобилистам правила безопасного передвижения в туман: держите увеличенную дистанцию; соблюдайте пониженную скорость; следите за боковым интервалом; не забудьте включить противотуманные фары.

Торопиться не стоит и пешим участникам дорожного движения. Будьте особо внимательны при переходе дороги, .

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области