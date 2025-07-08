Аномальная жара накроет европейскую часть России

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Аномальная жара в ближайшие дни охватит почти всю европейскую часть России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в нескольких регионах уже объявлено штормовое предупреждение о сильной жаре, пишет URA.RU.

Почти на всей европейской территории России держится аномально жаркая погода, заявил синоптик. «В Центральном Черноземье выпущено предупреждение о сильной жаре — в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов», — сообщил Вильфанд, по его словам, в Калужской, Тульской областях — до +36...+37 градусов.

По его словам, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях температура воздуха поднимется до 40 градусов. Этот показатель превышает многолетние климатические нормы на 4-5 градусов. В то же время для Северо-Западного федерального округа (Карелия, Ленинградская, Новгородская и Псковская области) прогнозируются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду при температуре 20...+22 градуса.