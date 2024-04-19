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Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России

19 апреля 2024 13:53
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Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России

Акции по сбору старой техники стартовали в рамках «ЭлектроВесны» в 16 регионах. По данным Российского экологического оператора, больше 140 временных акций по сбору техники на переработку пройдут в 30 городах России.

«Мощности переработчиков электронных отходов в России составляют 500 тысяч тонн в год. Сдавая технику на переработку, мы не только снижаем негативное воздействие на окружающую среду, но и способствуем уменьшению объемов отходов, что, в свою очередь, способствует улучшению экологической обстановки и созданию здоровой среды для будущих поколений», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.


 Мероприятия в рамках «ЭлектроВесны» поддержали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Архангельская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Самарская, Курская, Курганская области, Алтайский, Краснодарский, Приморский и Хабаровский края, ХМАО-Югра.

РЭО напоминает, что при сдаче на утилизацию персональных устройств необходимо удалять свои персональные данные до заводских настроек.

«Девятый год подряд в весенний период представители общественных, коммерческих и бюджетных организаций открывают временные точки для сбора техники в парках и скверах, торговых центрах, учебных заведениях и бизнес-центрах. В рамках акций можно сдать все, что работает на батарейках или включается в розетку: бытовую технику, оргтехнику, электронику, провода. На некоторых площадках будут приниматься и другие виды вторичных ресурсов. Помимо временных акций, в стране действует более 9 тысяч  постоянных пунктов приема электронных отходов и батареек», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Вся информация об «ЭлектроВесне», регулярных пунктах приема, а также интересные факты РЭО размещает и обновляет весь апрель на отдельной странице, посвященной акции. Там же размещен график временных акций в регионах.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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