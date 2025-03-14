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15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее

14 марта 2025 13:55
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15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 15.03.2025 местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее».

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

 

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