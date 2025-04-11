12 апреля местами в Самарской области ожидается усиление ветра

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы смогут узнать о военных преступлениях нацистской Германии на оккупированных территориях РСФСР.
«Трагедии войны: чтобы помнили»: в СОУНБ пройдёт комплексное просветительское мероприятие
По легенде учений, пожар произошел днем в кинотеатре на втором этаже.
В Сызрани огнеборцы отработали ликвидацию пожара в ТЦ «Мираж» 
В военное время главной задачей энергетиков было обеспечение надёжного энергоснабжения города: правительственных учреждений СССР, эвакуированных дипломатических миссий, посольств и оборонных предприятий.
Представители «Т Плюс» рассказали о вкладе куйбышевских энергетиков в Победу в Великой Отечественной войне
Сегодня во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей - дата, установленная в память об интернациональном восстании узников «Бухенвальда» 11 апреля 1945 года.
Молодежный совет самарского Росреестра возложил цветы к памятнику бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей в Парке Победы
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Ночью местами гололедица.
12 марта в регионе местами мокрый снег и дождь, до +9°С
Сад памяти» - это 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
В губернии шестой год проходит акция «Сад памяти»
 И проводятся тематические мероприятия.
В школах губернии ко Дню космонавтики вместо звонков в звучат фрагменты популярных песен о космосе 
В Москве прошло заседание коллегии Минтруда России, на котором обсудили итоги и перспективы работы ведомства.
Как пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса в Самаре рассказали на коллегии Минтруда РФ
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.02
-1.07
EUR 94.6
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

12 апреля местами в Самарской области ожидается усиление ветра

11 апреля 2025 14:31
189
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 12 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Ночью местами гололедица.
11 апреля 2025, 17:45
12 марта в регионе местами мокрый снег и дождь, до +9°С
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Ночью местами гололедица. Экология
113
В Самаре ночью -1, +1°С., днем +9, +11°С.
10 апреля 2025, 21:51
11 апреля в регионе без осадков, до +12°С
В Самаре ночью -1, +1°С., днем +9, +11°С. Экология
363
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +8, +10°С.
09 апреля 2025, 18:33
10 апреля в регионе без существенных осадков, до +11°С
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +8, +10°С. Экология
464

В центре внимания
в Самаре состоится X Космический полумарафон
11 апреля 2025  13:58
В Самаре состоится X Космический полумарафон
227
В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида
11 апреля 2025  13:00
В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида
233
На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части
11 апреля 2025  09:53
На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части
230
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате
11 апреля 2025  09:26
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате
264
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
10 апреля 2025  13:47
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
1406
Весь список