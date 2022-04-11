Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин, отметив, что рост цен серьезно бьет по доходам людей, заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению всех социальных выплат.
Кабмин до 20 апреля должен представить Путину предложения по дополнительной индексации МРОТ и соцвыплат, включая пенсии
Как утверждает врач, самочувствие является одним из главных показателей, помогающих определить вид гипертонии.
Врач-кардиолог объяснил, как отличить истинную гипертонию от ложной
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
В Самаре за сутки заболели 133 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Туман существенно искажает реальные явления.
12 апреля местами по Самарской области ожидается туман
Судом молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 
В Самаре осужден вымогатель денег у несовершеннолетнего знакомого 
Среди одобренных заявок – проекты по самым разным направлениям.
Технопарк «Жигулевская долина» пополнится новыми резидентами
Потребителям предлагается выбрать оптимальный вариант между оплатой равными долями в течение всего года, и оплатой по фактическому потреблению в отопительный период.
Жители Самарской области получили возможность выбрать удобный способ оплаты отопления 
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
-1.4
EUR 81.71
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

12 апреля местами по Самарской области ожидается туман

11 апреля 2022 18:39
159
Туман существенно искажает реальные явления.

По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 12 апреля местами по Самарской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете.

Если же плотность тумана все-таки позволяет двигаться, не забудьте обязательно включить противотуманное освещение. Туманная дымка никогда не касается земли, всегда остается просвет между дорогой и туманом, поэтому, противотуманные фары и устанавливаются в самом низу. Освещая хоть и небольшую часть дороги, все же, противотуманные фары позволяют передвигаться на маленькой скорости. Свет от противотуманных фар обязательно направляется вниз, на дорожное покрытие. Если фары будут светить вверх, рассеивающиеся лучи моментально вас ослепят.

Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. Исходя из местности и плотности тумана, лучше ориентироваться по краям дороги, деревьям, придорожным ограждениям или столбам. В тумане быстро устают глаза и легко потерять ориентацию в пространстве, поэтому, не следует все время напряженно смотреть только на дорогу перед машиной.

При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.

Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
11 апреля 2022  18:58
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
171
В центре внимания губернатора и кабинета министров — вопросы социальной поддержки и адресной помощи жителям региона.
11 апреля 2022  17:38
Новые социальные выплаты и адресная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства
227
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
11 апреля 2022  13:24
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
293
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
11 апреля 2022  11:19
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
284
В Самарской области уволен руководитель департамента торговли и потребительского рынка Алексей Софронов
11 апреля 2022  11:11
В Самарской области уволен руководитель департамента торговли и потребительского рынка Алексей Софронов
315
Весь список