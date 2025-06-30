Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
1 июля в регионе ожидается гроза, усиление ветра
«Ожидание» – это не просто история о любви. Это путешествие во времени, где каждая минута становится испытанием души.
В САТОБ состоялась премьера концертной программы «Ожидание»
Обсудили вопросы развития отрасли со спортивной общественностью.
Минспорта СО провело стратегическую сессию по вопросам развития физкультуры и спорта в регионе
В первые выходные июля территория Мастрюковских озер Самарской области встретит Всероссийский фестиваль бардовской песни.
Сегодня в регионе прошло совещание по готовности к Фестивалю бардовской песни
Завершился День открытых дверей чаепитием, организованным для осуждённых и их близких.
В СИЗО-4 УФСИН СО прошёл День открытых дверей для родных осуждённых
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области провели собеседования с соискателями.
Самарские росгвардейцы приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства
Дипломы и награды победителям вручил Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Сотрудник «РКС-Самара» стал бронзовым призёром регионального этапа федерального конкурса «Лучший по профессии»
Будьте осторожны при нахождении на улице.
Сегодня в губернии ожидается сильный дождь
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.47
0.26
EUR 92.28
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Концерт коллектива LOVALOVA пройдет в Самаре в Сквере Рязанова
В Струковском саду 28 июня проходит масштабный фестиваль "День молодежи - 2025"
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

1 июля в регионе ожидается гроза, усиление ветра

30 июня 2025 15:57
74
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 1 июля местами в Самарской области ожидается гроза, днем усиление ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию;

Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой считается следующая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак. 

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте осторожны при нахождении на улице.
30 июня 2025, 14:48
Сегодня в губернии ожидается сильный дождь
Будьте осторожны при нахождении на улице. Экология
114
В Самаре ночью +12°С, +14°С, днем +21°С, +23°С.
28 июня 2025, 16:05
29 июня в регионе без существенных осадков, до +24°С
В Самаре ночью +12°С, +14°С, днем +21°С, +23°С. Общество
565
27 июня в регионе местами сильный дождь, гроза, до +21°С.
26 июня 2025, 19:17
В Самаре 27 июня днем возможна гроза, до +20°С
27 июня в регионе местами сильный дождь, гроза, до +21°С.   Экология
518

В центре внимания
В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО
29 июня 2025  18:01
В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО
399
Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
29 июня 2025  13:24
Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
533
Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области
28 июня 2025  13:06
Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области
570
Глава Самары и губернатор прокомментировали последствия мощного ливня 27 июня
28 июня 2025  12:47
Глава Самары и губернатор прокомментировали последствия мощного ливня 27 июня
618
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
27 июня 2025  12:47
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
530
Весь список