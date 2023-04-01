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1 апреля - Международный день птиц

1 апреля 2023 11:01
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1 апреля - Международный день птиц

Ежегодно во всем мире 1 апреля празднуют Международный день птиц. День птиц как организованный детский праздник стал проводиться в США начиная с 1894 года. День птиц стал вновь отмечаться в 1994 году благодаря усилиям энтузиастов-орнитологов из Союза охраны птиц России.

Сегодня его отмечают по всей планете в рамках программы ЮНЕСКО, под названием «Человек и биосфера». В нынешнее время это уже скорее не праздник, а день привлечения внимания к пернатым и их проблемам. 

Его задача заключается в обеспечении сохранности различных видов и численности птиц. 

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