В селе Красноармейское завершается капитальный ремонт участка автодороги протяженностью 5,077 км

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В селе Красноармейское завершается капитальный ремонт участка автодороги «Самара-Волгоград» – Красноармейское – Пестравка, протяженностью 5,077 км.



Дорога соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области.



На участке помимо замены дорожного полотна предусмотрено строительство тротуаров и устройство 160 опор улично-дорожного освещения.



Также на автомобильной дороге появятся 8 остановочных карманов с новыми автобусными павильонами, пешеходное и барьерное ограждения, новые дорожные знаки, светофоры, тактильная плитка, искусственные дорожные неровности и дорожная разметка термопластиком.



В настоящее время подрядной организацией полностью завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установке опор освещения, дорожных знаков и светофоров. На 70% выполнены работы по устройству тротуаров. Ведется монтаж пешеходных ограждений, отсыпка и укрепление обочин, ремонт водопропускных труб и моста. Все работы на объекте должны быть завершены к 1 октября 2023 года.



Кроме того, в рамках контракта жизненного цикла подрядная организация в течение трех лет обязана обеспечить содержание данного участка.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области