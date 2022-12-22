В селе Красноармейское Самарской области обустроят более 5 километров электроосвещения дороги

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В Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, продолжится капитальный ремонт автодороги «Самара – Волгоград» — Красноармейское – Пестравка.

Автотрасса соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Дорогу приводят в порядок на средства нацпроекта с 2019 года. На сегодняшний день капитально отремонтирован 31 км трассы от федеральной дороги Р-229 до села Красноармейское. В следующем году запланирован ремонт дороги по центральной улице села – Шоссейной, до выезда из административного центра.

В 2020 году, председатель Общественного совета Красноармейского района Василий Ермаков рассказывал: «Эта дорога обеспечивает связь с Самарой не только для жителей Красноармейского и Пестравского районов, по ней ездят в город жители Большеглушицкого и Большечерниговского районов. Столь грандиозный ремонт нашей красноармейской дороги привел нас в восторг! Наконец нам построили современную дорогу, такую, которую мы никогда не видели. Широкая проезжая часть, удобные съезды, новые знаки, разметка — это действительно дорога третьего тысячелетия», - и мечтал о ремонте дороги внутри села Красноармейское. В следующем году мечта общественного активиста и всех местных жителей сбудется!

В соответствии с проектом, проезжую часть расширят, конструкцию дорожной одежды усилят тремя слоями покрытия, обочины укрепят щебнем. Выполнят ремонт пересечений и примыканий, восстановят покрытия местного проезда, отремонтируют водопропускные трубы.

Учитывая, что дорога является маршрутом межмуниципальных пассажирских перевозок, устроят 8 остановочных карманов, посадочных площадок из асфальтобетона и установят столько же автобусных павильонов. Из мер по обеспечению безопасности дорожного движения, предусмотрены установка дорожных знаков, пешеходного и барьерного ограждения, 12 светофоров, устройство искусственной неровности и нанесение разметки термопластиком. Кроме всего, обустроят наружное освещение на протяженности более 5,6 км - для этого установят 160 опор.

В составе участка дороги к нормативу приведут мост - отремонтируют опоры, пролетные строения, сопряжения, водоотвод с проезжей части и лестничные сходы, укрепят конусы.

«Нацпроекты приносят огромную пользу, при этом хорошо видна работа губернатора Дмитрия Азарова, – отметил Василий Ермаков. — Мы понимаем, что это огромнейшая работа, которую он проводит не только на региональном, но и на федеральном уровне. Жители Красноармейского района ему очень благодарны».

Фото: пресс-служба правительства СО