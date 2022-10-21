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В Самарской области в этом году отремонтирована дорога «Самара – Волгоград» – Осинки – Безенчук.



Дорожное полотно обновили на участке км 8+000 – км 18+560.



Трасса имеет высокую социальную значимость для местных жителей, связывает сельские поселения, где также проходят маршруты общественного транспорта. Обеспечивает подъезд к федералке Р-229.



Также укрепили обочины асфальтогранулянтом, отремонтировали водопропускные трубы и нанесли разметку термопластиком. Еще установили дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение.

Фото: пресс-служба правительства СО