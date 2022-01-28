В Самарской области состоялись торги по всем объектам нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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В Самарской области завершились конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые займутся в 2022 году ремонтом объектов, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

В текущем году в регионе предусмотрен ввод 51 объекта протяженностью 263,21 км. Из них - почти 200 км региональных дорог, 42,5 км - ремонт улиц в Самаре, 20,7 км – в Тольятти. На эти цели предусмотрено около 10,3 млрд руб., 8,2 млрд руб. - средства областного бюджета, 2,1 млрд руб. – из федерального бюджета.

Наиболее масштабные ремонтные работы развернутся в Алексеевском муниципальном районе. Здесь, к нормативу приведут более 32 км. В Кинель-Черкасском районе отремонтируют более 30 км, в Кошкинском – 26 км, Безенчукском и Хворостянком - по 20 км.

Продолжатся дорожные работы на автомобильной дороге Самара-Бугуруслан, в Похвистневском районе на участке км 158+000 - км 161+200.

Трасса Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области, протяженностью 158,9 км в границах Самарской области и проходит через 5 муниципальных районов. На средства дорожного нацпроекта, с 2017 года в нормативное состояние приведено более 127 км (80% от протяжённости).

Возобновятся работы на участках автомобильных дорог: Подъем-Михайловка-Богдановка-Алексеевка км 55+600 - км 70+600 и Отрадный – Богатое – Борское км 39+000 - км 47+325.

В составе автомобильных дорог, в 2022 году, отремонтируют 13 мостов и путепроводов.

Одним из показателей национального проекта является заключение контрактов жизненного цикла.

В этом году контракт на капитальный ремонт и последующее содержание в течение 3-х лет заключен на участки км 0+000 – км 3+500, км 6+000-км 8+000 автомобильной дороги «Урал - Муханово» - Садгород – Чернигово – Марково, расположенной в муниципальном районе Кинель-Черкасский.

Заключение таких контрактов способствует повышению уровня ответственности подрядчика при проведении ремонтных работ и выполнении гарантийных обязательств. Всего, в рамка дорожного нацпроекта, с 2019 года по контрактам жизненного цикла отремонтировано и содержится 9 региональных объектов.

Также продолжится реализация важных инфраструктурных объектов.

Планируется завершить строительство Самарского мостового перехода, с опережением сроков по контракту на 10 месяцев. Запустить рабочее движение по путепроводу по направлению «в город», строящейся транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Сов. Армии. Срок завершения работ по контракту - декабрь 2023 года.

Приступить к основным работам реконструкции автомобильной дороги Кинель-Богатое-Борское, в Кинельском районе и строительству проспекта Карла Маркса от обводной автодороги до Ракитовского шоссе, с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная».

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при участии жителей региона.

Фото: правительство СО