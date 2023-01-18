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В Самарской области по нацпроекту завершат ремонт дороги к Безенчуку

18 января 2023 15:15
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Дорога имеет высокую социальную значимость для местных жителей.

В рамках реализации дорожного нацпроекта в этом году в Безенчукском районе Самарской области завершат ремонт автодороги «Самара – Волгоград» – Осинки – Безенчук на подъезде к административному центру. Ремонтные работы запланированы на участке трассы c 18 км по 28 км.

Дорога имеет высокую социальную значимость для местных жителей, связывает сельские поселения, по ней проходят маршруты общественного транспорта. Обеспечивается выезд на федеральную трассу Р-229 (Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград).

Проектом предусмотрено восстановление кромок существующего покрытия, восстановление слоев дорожной одежды с применением асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу, укрепление обочин асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного и пешеходного ограждений, устройство разметки – термопластиком. Протяженность ремонтируемого участка составит 9,59 км. Срок завершения работ по контракту до 1 октября текущего года.

Кроме того, на дороге обустроят 3 остановочных кармана, для этого расширят проезжую часть, установят автономные системы освещения на солнечных батареях и новые автобусные павильоны.

Напомним, в 2019 году капитально отремонтировали участок дороги с 0 км по 8 км, а в прошлом году, к нормативу привели участок с 8 км по 18,5 км. Таким образом, на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорога от федеральной трассы Р-229 (Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград) до посёлка Безенчук будет обновлена на всей протяженности – 28 км.

Всего в рамках реализации дорожного нацпроекта на территории Самарской области в 2023 году запланирован ввод 79 объектов общей протяженностью 223,65 км, из них 14 мостов и путепроводов.

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры области направлены на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, и находятся на контроле главы региона Дмитрия Азарова.

 

Фото:   pxfuel

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