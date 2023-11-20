В Самаре в районе перекрестка улиц Авроры и Гагарина изменили настройки светофора

Я нашел ошибку
Главные новости:
На  «Солидарность Самара Арене» пройдет финал Кубка Губернатора по компьютерному спорту среди студентов
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
В этом году на поддержку областного бизнеса привлечено более 15 миллиардов рублей федеральных средств
Причина- неблагоприятные погодных условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
В регионе введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках автодороги Р-229
Они помогают заботиться о жителях региона с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
В этом году в медучреждения региона поступили 4 внедорожника на базе «LADA Travel»
Правонарушителем оказался житель Тамбовской области.
Сызранские транспортные полицейские изъяли наркотик у пассажира поезда
Специальные профилактические мероприятия и акции, ориентированные на формирование личной культуры безопасности на ж/д переездах, будут проведены на всем полигоне Куйбышевской магистрали.
На Куйбышевской железной дороге стартовал месячник «Внимание, переезд!»
В основном жители губернии не забрали закладные, квитанции и договоры.
Росреестр СО: самарцы забыли забрать более 500 тысяч пакетов документов на недвижимость
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
21 ноября в Самарской области ожидается сильный снег, местами метель, гололедица
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.12
0.17
EUR 96.77
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре в районе перекрестка улиц Авроры и Гагарина изменили настройки светофора

20 ноября 2023 14:15
351
На объектах, отремонтированных по дорожному нацпроекту, приняты дополнительные меры для повышения безопасности, ликвидации очагов аварийности и разгрузки транспортных узлов.

Вопросы организации дорожного движения остаются в зоне постоянного повышенного внимания мэрии Самары и ГИБДД города. При необходимости принимают дополнительные меры для повышения безопасности, ликвидации очагов аварийности и разгрузки транспортных узлов. Об этом заботятся и на участках улично-дорожной сети, отремонтированных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», ведь одной из важнейших целей его реализации является минимизация количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Так, на улице Авроры и, в частности, в районе перекрестка улиц Авроры и Гагарина изменили настройки светофора. Изменения произошли и в части парковки транспортных средств.

Пересечение улиц Авроры и Гагарина вошло в перечень мест концентрации ДТП в 2022 году, где основной причиной происшествий стало конфликтное пересечение транспортных потоков при выполнении маневров «левых» поворотов.

В целях решения обозначенной проблемы профильным городским Департаментом был разработан проект организации дорожного движения по изменению режима работы светофорного объекта, предусматривающего фазу регулирования, при которой левосторонние повороты выполняются без конфликтных пересечений с транспортными и пешеходными потоками. Благодаря подобному методу регулирования дорожного движения сократилось количество таких конфликтных пересечений, повысился уровень безопасности дорожного движения. Также примененный режим работы светофорного объекта на пересечении улиц Гагарина и Авроры позволил существенно разгрузить данный транспортный узел.

При этом расчетные показатели длительности всех фаз регулирования отвечают требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, барьерных ограждений и направляющих устройств».

Дополнительно установлены сопутствующие условия, которые оказывали влияние на уровень пропускной способности данного транспортного узла.

В результате теперь требуемый уровень пропускной способности обеспечен.

Специалисты также подчеркивают, что любое кардинальное изменение режимов работы светофорных объектов и введение других необходимых мер требуют и дополнительной настройки технических средств организации дорожного движения, и адаптации его участников, в связи с чем просят автомобилистов и пешеходов с пониманием относиться к принятым решениям по организации дорожного движения.

В последующем, принимая во внимание складывающуюся обстановку, в том числе перераспределение транспортных потоков, будет продолжен мониторинг дорожной ситуации как на пересечении улиц Гагарина и Авроры, так и на других объектах, где произошли те или иные изменения. Решения о необходимости корректировки режима работы светофорных объектов будет приниматься с учетом рекомендаций надзорного органа.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
132
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
194
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
184
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
20 ноября 2023  09:36
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
183
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
467
Весь список