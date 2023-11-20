В Самаре в районе перекрестка улиц Авроры и Гагарина изменили настройки светофора

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Вопросы организации дорожного движения остаются в зоне постоянного повышенного внимания мэрии Самары и ГИБДД города. При необходимости принимают дополнительные меры для повышения безопасности, ликвидации очагов аварийности и разгрузки транспортных узлов. Об этом заботятся и на участках улично-дорожной сети, отремонтированных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», ведь одной из важнейших целей его реализации является минимизация количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Так, на улице Авроры и, в частности, в районе перекрестка улиц Авроры и Гагарина изменили настройки светофора. Изменения произошли и в части парковки транспортных средств.

Пересечение улиц Авроры и Гагарина вошло в перечень мест концентрации ДТП в 2022 году, где основной причиной происшествий стало конфликтное пересечение транспортных потоков при выполнении маневров «левых» поворотов.

В целях решения обозначенной проблемы профильным городским Департаментом был разработан проект организации дорожного движения по изменению режима работы светофорного объекта, предусматривающего фазу регулирования, при которой левосторонние повороты выполняются без конфликтных пересечений с транспортными и пешеходными потоками. Благодаря подобному методу регулирования дорожного движения сократилось количество таких конфликтных пересечений, повысился уровень безопасности дорожного движения. Также примененный режим работы светофорного объекта на пересечении улиц Гагарина и Авроры позволил существенно разгрузить данный транспортный узел.

При этом расчетные показатели длительности всех фаз регулирования отвечают требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, барьерных ограждений и направляющих устройств».

Дополнительно установлены сопутствующие условия, которые оказывали влияние на уровень пропускной способности данного транспортного узла.

В результате теперь требуемый уровень пропускной способности обеспечен.

Специалисты также подчеркивают, что любое кардинальное изменение режимов работы светофорных объектов и введение других необходимых мер требуют и дополнительной настройки технических средств организации дорожного движения, и адаптации его участников, в связи с чем просят автомобилистов и пешеходов с пониманием относиться к принятым решениям по организации дорожного движения.

В последующем, принимая во внимание складывающуюся обстановку, в том числе перераспределение транспортных потоков, будет продолжен мониторинг дорожной ситуации как на пересечении улиц Гагарина и Авроры, так и на других объектах, где произошли те или иные изменения. Решения о необходимости корректировки режима работы светофорных объектов будет приниматься с учетом рекомендаций надзорного органа.

Фото: администрация Самары