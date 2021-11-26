В Самаре специалисты проверяют состояние улично-дорожной сети

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Так, сегодня проверили и улицу Партизанскую, которую в этом году привели в порядок методом больших «карт»: ремонт на средства дорожного нацпроекта выполнен в границах улиц Промышленности и Тухачевского.

Были осмотрены тротуары, проезжая часть, в том числе трамвайное межпутье, а также посадочные площадки остановок общественного транспорта и радиусы пешеходных переходов.



Аналогичным образом дорожники заботятся о состоянии тротуаров и посадочных площадок. Там, где уборочная техника проехать не может, незаменим ручной труд.



Также в связи с переходом на зимний режим дорожники установили ящики с песком в местах спусков и подъемов дорог. Когда водители будут испытывать трудности при движении, они могут выйти, обработать локацию, беспрепятственно тронуться и проехать участок, вызвавший затруднения.

Фото: администрация Самары