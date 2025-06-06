В Самаре продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Каховской

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В связи с продолжением работ по подключению к централизованной системе водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства, ограничение движения транспорта по участку улицы Каховской (от улицы Победы до улицы Физкультурной) продлено на две недели - до 23:59 20 июня.



Также до конца июня продолжается действие ограничительной меры на улице Литвинова, которая перекрыта в границах улицы Магистральной и Инкубаторного переулка.



Ознакомиться со схемами ограничения движения транспорта можно в приложениях. Маршрутов общественного транспорта на вышеуказанных участках нет.