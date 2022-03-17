В Самаре по улице Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного воссоединению республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией, с 07:00 18 марта 2022 года до 21:00 18 марта 2022 года по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Маяковского до ул. Полевой будет временно ограничено движение транспорта.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской), а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Также на вышеуказанном участке с 20:00 17 марта 2022 года до 10:00 18 марта 2022 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Просим горожан с пониманием отнестись к необходимости проведения работ, и планировать свои маршруты следования заблаговременно.