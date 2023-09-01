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В Самаре ограничат движение транспорта по улице Галактионовской в связи с продолжением строительства станции метро «Театральная»

Дата: 01.09.2023 19:14

В Самаре в связи со строительством станции метрополитена с 05:00 4 сентября 2023 года до 23:59 30 сентября 2024 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Галактионовской, в районе жилого дома №95.

Ограничительная мера не распространяется:

- на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

- на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в зоне ограничения движения.

В указанный период городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 3, 34, 53, 80, 226 и трамваи маршрутов №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22) будет следовать по скорректированным схемам.

С временными схемами организации дорожного движения, включая движение общественного транспорта, можно ознакомиться в приложениях.