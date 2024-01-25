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В Самаре активизировали подготовку к предстоящему дорожно-строительному сезону-2024

25 января 2024 16:37
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 В Самаре заключили муниципальные контракты на ремонт объектов в рамках реализации дорожного нацпроекта в 2024 году.

В Самаре активизировали подготовку к предстоящему дорожно-строительному сезону-2024. Стоит отметить, что наибольший объем работ, как и в предыдущие годы, запланирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для этого заблаговременно (еще в конце прошлого года) были объявлены конкурсные процедуры. Они проходили в форме электронных торгов, чтобы определить подрядные организации, которые будут ремонтировать участки дорог местного значения. Заказчиком производства работ выступает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара. На текущей неделе муниципальные контракты заключены с победителями конкурсов – ООО «НПФ «XXI Век» и ООО «ABC». Их заявки в полной мере соответствовали всем установленным требованиям и критериям; в реестре недобросовестных поставщиков эти организации не состоят. Специалисты профильного департамента также отмечают, что данные подрядчики имеют значительный опыт работ, которые в предыдущие годы выполнялись во взаимодействии как с мэрией Самары, так и с региональным министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Самаре запланировано проведение работ на 21 объекте совокупной протяженностью 26,11 км. Количество средств, которые израсходуют на эти цели, – примерно на уровне прошлого года.  

Перечень участков, которые приведут в порядок, сформирован, в первую очередь, с учетом обращений горожан и предписаний надзорных органов – ГИБДД и Прокуратуры. Также во взаимодействии с активными жителями, представителями общественных организаций, депутатского корпуса проводится мониторинг состояния объектов – автодорожного покрытия и других элементов улично-дорожной сети, в том числе на территориях, прилегающих к проезжей части. Принимается во внимание и трафик на тех или иных дорогах – интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта. Помимо этого, при выборе дорог оценивается их инфраструктурная составляющая.

Несмотря на то, что общий километраж дорог, подлежащих обновлению по нацпроекту, будет меньшим, по сравнению с прошлым годом, в этом году «линейка» видов работ расширится, увеличатся их объемы, что положительно скажется на качестве и в целом на результатах. Объекты отремонтируют не только методом больших «карт», по всей ширине проезжей части (заменят верхний слой покрытия, люки инженерных коммуникаций). Ряд улиц преобразят в процессе комплексного благоустройства, «от фасада до фасада». Так, комплексные работы развернутся на  3 объектах: улице Елизарова от улицы Победы до проспекта Металлургов,  на улице Куйбышева в границах улиц Венцека и  Вилоновской, а также на улице Чернореченской между улицами Владимирской и Спортивной. На этих улицах возьмут в работу автодороги, тротуары, газоны, бортовой камень, люки смотровых и дождеприемных колодцев. В частности, крышки смотровых колодцев заменят современными, антивандальными (защищенными от вскрытия и краж) и бесшумными. В прошлом году профильный департамент зафиксировал незначительное количество обращений, в которых автомобилисты указывали на небольшой шум при проезде через единичные новые крышки люков. Сразу же были приняты меры: как только болты затянули покрепче, шум  прекратился.

На ряде локаций, например, на улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Некрасовской, часть работ (по замене асфальтобетонного полотна проезжей части и тротуарного плиточного покрытия) уже произведена в 2023 году в рамках восстановительного благоустройства после перекладки теплосетей. И в текущем году «переделок» не предусмотрено.

За лето 2024 года на улице Чернореченской, помимо вышеперечисленных видов работ, модернизируют еще и систему освещения. Все воздушные линии заведут под землю, тем самым изолируют их, обеспечат надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия и улучшат эстетическое восприятие городской среды. А это немаловажно, ведь на улице Чернореченской комплексные работы приурочены к масштабному благоустройству. Здесь в рамках нацпроекта "Культура" планируется открытие здания бывшего кинотеатра "Россия", в котором после реконструкции разместится муниципальный Самарский молодежный драматический театр «Мастерская». А по другому нацпроекту – "Жильё и городская среда» – будут преображать находящийся рядом с реконструируемым зданием бульвар (это общественное пространство победило в рейтинговом голосовании, многие жители высказались за его обновление). Поэтому важно, чтобы дороги, тротуары и другие элементы благоустройства улично-дорожной сети соответствовали.     

Все процессы, связанные с ремонтными работами, возьмут на круглосуточный контроль. Следить за ними, как и в прошлые годы, будут не только специалисты, но и общественники – без этого не обходится ни одна дорожная ремонтная кампания в Самаре. Предложения горожан будут учитываться, обсуждаться и реализовываться по мере технических возможностей.

С перечнем самарских объектов, которые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2 подрядчика должны отремонтировать до конца лета 2024 года, можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

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