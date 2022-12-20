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В регионе капитально отремонтируют въезд в Кинель-Черкассы - самое большое село России

20 декабря 2022 16:27
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Также капитально отремонтируют три искусственных сооружения в составе дороги.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области в 2023 году капитально отремонтируют въезд в районный центр Кинель-Черкассы.

К нормативу приведут участок км 0+000 – км 4+592 автодороги «Самара - Бугуруслан» - Кинель - Черкассы, на котором находится автостанция, обслуживающая более десятка автобусов дальнего следования на восток Самарской области и в Оренбуржье. Также капитально отремонтируют три искусственных сооружения в составе дороги, в том числе автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель, соединяющий две части села, протяженностью около двухсот метров.

Проектом предусмотрены работы по уширению и усилению дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и откосов земляного полотна.

Отметим, по участку капитального ремонта проходит школьный маршрут. В целях обеспечения безопасности дорожного движения установят дорожные знаки, светофоры на Г-образных металлических опорах, пешеходное и барьерное ограждения, обустроят электроосвещение, автобусные остановки и тротуары.

На мостах выполнят полный комплекс работ по обновлению сооружений. Заменят балки пролетных строений, выполнят переустройство мостового полотна и деформационных швов, обновят конструкцию дорожной одежды, устроят асфальтобетонное покрытие с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей.  Также обустроят дренажные системы и водоотводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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