В Красноярском районе по нацпроекту отремонтируют три региональные трассы

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В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, в Красноярском районе запланированы работы по капитальному ремонту трех региональных трасс общей протяженностью более 20 км.

Так, новую жизнь получит автомобильная дорога Киндяково - Висловка протяженностью 2,3 км, расположенная между одноименными населенными пунктами сельского поселения Светлое Поле. В связи с крайне неудовлетворительным состоянием покрытия дороги предусмотрена полная замена всех конструктивных слоев дорожной одежды. Также в рамках капремонта планируется строительство тротуаров и устройство опор освещения в селе Киндяково.

Жители населенных пунктов Висловка и Киндяково очень ждут обновления трассы. «Для деревни Висловка эта дорога является единственным маршрутом в направлении административного центра – Светлое Поле, где находится администрация, районная больница, поликлиника. Сейчас жители деревни объезжают этот участок по очень интенсивной федеральной трассе, движение по которой не безопасно. В том числе по трассе вынужден ездить школьный автобус, так как наши дети учатся в школе поселка Мирный. Мы рассчитываем, что после ремонта по дороге будет проходить не только школьный маршрут, но и поедет общественный транспорт, который невозможно сейчас пустить из-за ненормативного состояния дорожного полотна», - отмечает жительница деревни Висловки Елена Матвеева.

Капитальный ремонт другой автомобильной дороги в Красноярском районе – Ульяновск – Димитровград – Самара (старое направление) – планируется провести в 2024-2025 годах. Дорога является дублером участка федеральной трассы Ульяновск – Димитровград – Самара и обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами Старый Буян, Украинка и Калиновка Красноярского района, а также выезд на федеральную и региональную сеть автомобильных дорог Самарской области.

В рамках капитального ремонта дороги помимо приведения в нормативное состояние дорожного полотна будут отремонтированы мосты через реки Буян и Кобельма, а также построены тротуары и установлены опоры освещения в вышеуказанных населенных пунктах.

«Жители нашего села очень ждут ремонта. Мы часто пользуемся этой дорогой, по ней к нам привозят ребят из поселка Мирный для учебы в специализированной школе. Радует, что наконец-то наша центральная улица, по которой проходит дорога, будет отвечать всем требованиям безопасности дорожного движения», - говорит жительница села Старый Буян Людмила Лютикова.

Кроме того, в 2024 году в нормативное состояние приведут участок региональной трассы «Ульяновск – Самара» - Новая Бинарадка протяженностью 10,3 км. Из них 1 км трассы находится в Красноярском районе. Завершение ремонта дороги предусмотрено в 2025 году.

Фото: pxhere.com