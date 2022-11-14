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В Кинеле активно ведутся работы на автодороге Кинель – Богатое – Борское.



На участке с км 1+236 по км 7+000 выполнены работы по устройству водопропускных труб. Расширение проезжей части, с учетом официальных съездов, подготовка основания и укладка асфальтового покрытия, выполнено на 65%, а бортовой камень укреплен на 50%.



Весь объем работ, запланированный на 2022 год будет выполнен в полном объеме в текущем году.



Все остальные работы по проекту: устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров, в том числе и финишная укладка асфальта.

Фото: пресс-служба правительства СО