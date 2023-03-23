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В этом году в Самаре раньше обычного планируется дать старт дорожно-ремонтной кампании в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».



Уже в ближайшие дни, не теряя драгоценного времени, подрядчики намерены заняться обновлением покрытия в трамвайном междупутье на ряде перекрестков. В их числе пересечение ул Клинической и Коммунистической, Пензенской и Владимирской и др.

Напомним, в 2023 году на средства дорожного нацпроекта асфальтобетон уложат по всей ширине автодорог совокупной протяженностью 42,7 километра.

Кроме того, ни один объект в период обновления не будет нуждаться в полном перекрытии.



На Южном мостовом комплексе, который охватят ремонтом в числе первых, участок, скорее всего, будут закрывать попеременно - движение будет организовано в обе стороны по 2 свободным полосам.



С перечнем объектов можно ознакомиться здесь.

Фото: администрация Самары