В Алексеевском районе Самарской области завершили ремонт дороги к поселку Первокоммунарский

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Алексеевском районе завершился ремонт участка автомобильной дороги Богатое – «Самара – Оренбург» – Первокоммунарский, протяженностью 1,2 км.

В соответствии с проектом специалисты восстановили кромки существующего дорожного покрытия, устроив дополнительный слой из песка и щебеночное основание, уложили двухслойное покрытие из асфальтобетонной смеси, укрепили обочины щебнем с асфальтогранулянтом и выполнили ремонт водопропускных труб.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на отремонтированном участке установили 40 дорожных знаков, 166 пог. метров пешеходного ограждения, обустроили тротуар, протяженностью 174 метра. Разметку нанесли термопластиком.

«Дорога очень важна для жителей посёлка Первокоммунарский, по ней проходит школьный маршрут, и заезжает автобус, забирает рабочих в Нефтегорский район, ходит общественный транспорт межмуниципальных маршрутов. Мы очень благодарны что сделали дорогу, даже тротуарную дорожку» - рассказал Николай Зотов, глава сельского поселения Авангард.

В этом году, в Алексеевском районе Самарской области, масштабные работы развернулись на 32-х километрах автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. К нормативу приводят участки трасс: «Самара – Оренбург» – Алексеевка - протяженностью 16,7 км, Подъем – Михайловка – Богдановка – Алексеевка 15 км и Богатое – «Самара – Оренбург» – Первокоммунарский – 1,2 км. В составе трассы «Самара – Оренбург» – Алексеевка, к нормативу приведут два моста, на км 11+210 и км 15+903.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили — задачи, которые ставит Глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО