Туризм: в Самаре на средства нацпроекта отремонтировали дороги, которые ведут к привлекательным объектам

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Социальная и культурная значимость – в топе, поэтому дороги, отремонтированные на средства профильного нацпроекта, как правило, в рейтинге наиболее востребованных. И насыщенность тех или иных улиц объектами, являющимися точками притяжения горожан и гостей региональной столицы, является одним из факторов, который в Самаре обязательно учитывается еще на стадии формирования перечня дорог для обновления. Таким образом, туристическая привлекательность также важна.

27 сентября в большинстве стран, включая Россию, отмечается Всемирный день туризма. Он был учрежден не просто для того, чтобы привлечь внимание к туристическим маршрутам и объектам. Туризм – это еще и сильный инструмент выстраивания связей между городами и государствами, обмена опытом с точки зрения культурной составляющей, повышения вклада в экономику. Поэтому в Самаре не забывают и о доступности маршрутов с точки зрения обеспечения комфортных и безопасных условий передвижения по тем или иным локациям.

Топ-5 значимых объектов городской дорожной инфраструктуры, которые в этом году удалось преобразить благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В этот список прежде всего, включен проспект Ленина – его нормативное состояние обеспечено на всем протяжении, а это 1,79 км (от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой). Высокие эксплуатационные нагрузки постоянно оказывали влияние на состояние дорожной одежды, и после обнаружения колейности и других дефектов понадобились ремонтные работы. В дорожно-строительном сезоне 2023 года проезжую часть общей площадью 34 586 кв. м привели в нормативное состояние методом больших «карт» (свыше 100 пгн м). Верхний слой покрытия выполнен из высокопрочной смеси последнего поколения – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Заменили 43 люка дождеприемных колодцев и 13 смотровых люков – они с резиновой вставкой и затвором, что позволяет минимизировать кражи крышек, а также уровень шума при проезде автомобилей по проспекту. Использование современных материалов и новейших технологий – одно из обязательных условий реализации дорожного нацпроекта в регионах, и в Самаре это требование выполняется неукоснительно. Отметим также, что по проспекту Ленина пролегают как автобусные, так и трамвайные маршруты. Межрельсовое пространство на 4 перекрестках, которые согласно анализу дорожной обстановки являются самыми загруженными, обновили в первую очередь – еще в начале дорожно-строительного сезона отремонтировали локации на пересечении с улицами Первомайской, Осипенко, Челюскинцев и Ново-Садовой. Учли обращения автомобилистов – при поворотных маневрах во время проезда через трамвайные пути нередко образовывались заторы, особенно в часы пик. Современная литая асфальтобетонная смесь, которую использовали для обновления трамвайного междупутья, подходит для таких участков с напряженным трафиком. Она позволяет выдерживать значительные нагрузки, в том числе вибрацию при следовании трамваев. Для повышения безопасности в районе трамвайных остановочных пунктов в рамках реализации национального проекта устроены искусственные дорожные неровности. Они обеспечивают беспрепятственный проход горожан к общественному транспорту и призваны предотвратить случайный наезд на пешеходов (при высадке и посадке пассажиров). Локации оснащены необходимыми дорожными знаками.

Не только состояние автодороги по проспекту Ленина, но и ее инфраструктурная значимость стали причинами включения участка в перечень объектов ремонта по национальному проекту. Дорога ведет к трем библиотекам, галерее «Новое пространство», благоустроенному по нацпроекту «Жилье и городская среда» скверу им. Фадеева, а также к таким знаковым местам, как площадь Героев 21-й Армии, фонтан в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, музейно-выставочная площадка "Самара космическая" с монументом «Ракета-носитель «Союз», где строится планетарий. Также по проспекту Ленина можно выехать на одну из главных магистралей города – улицу Ново-Садовую, по перекрестным улицам – спуститься до набережной Волги.

На жемчужину города – самарскую набережную, на большей части которой параллельно благоустроенной пешеходно-прогулочной зоне расположены песчаные пляжи, можно попасть и по отремонтированной в текущем году улице Первомайской.

Набережная города, где стараются поддерживать атмосферу праздника, является самой длинной в стране (порядка 4 км) и входит в рейтинг лучших набережных России. Так, только в этом году в рамках «ВолгаФест» состоялось более 50 мероприятий – спектаклей, концертов, мастер-классов, лекций и т.д., а за 6 дней фестиваль посетили более 150 тысяч человек, в том числе туристов.

Чтобы один из спусков – Первомайский – был комфортным, проезжую часть улицы Первомайской на двух участках привели в порядок по дорожному нацпроекту: от дома № 2а по улице Больничной до дома № 80 по улице Полевой и от дома № 18а до дома № 26 по улице Первомайской, что совокупно составило 0,72 км.

Еще в мае дорожные рабочие с опережением графика взялись и за проспект Масленникова, по которому можно добраться до самарского филиала Третьяковской галереи, для которого предусмотрели реконструкцию бывшей Фабрики-кухни завода имени Масленникова. Уникальное для мирового сообщества здание в форме серпа и молота – объект культурного наследия, памятник конструктивизма – передано Третьяковской галерее.

Рядом расположены сквер Памяти Борцов Революции и Сад баланса, концепция благоустройства которого стала возможной благодаря другому национальному проекту – «Жилье и городская среда».

Территория, которая создает единое городское пространство, связывая между собой жилые и культурные объекты, была оформлена, исходя из концепции переосмысления пространства.

Измененному функционалу – и дорожные изменения.

Напомним, что в 2021 году проспект Масленникова был комплексно отремонтирован в границах улиц Ново-Садовой и Мичурина, а в этом году обновление коснулось оставшегося участка – до улицы Маломосковской (0,86 км). Почти все работы по укладке нового покрытия специалисты выполнили всего за 2 ночные смены. Тогда на участке сосредоточили 25 рабочих, сразу 2 асфальтоукладочных комплекса, 7 катков, 2 погрузчика, пылесос, экскаватор-погрузчик, вахтовые машины с компрессорами и другую необходимую технику. Грамотная организация работ и большое количество сил и средств позволили оперативно справиться с ключевыми задачами, не перекрывая проспект полностью. Впрочем, с целью минимизации неудобств для горожан такой подход практикуется в последние годы на всех участках ремонта по дорожному нацпроекту.

К топ-5 отремонтированных в этом году по нацпроекту объектов можно отнести и улицу Главную – работами было охвачено 1,36 км проезжей части от улицы Князя Григория Засекина до улицы Шоссейной, в том числе и старый самарский мост. Так, здесь можно любоваться реками Самара, Волга и знаменитыми волжскими закатами. Кроме того, приведенный в порядок мост находится в районе городского исторического центра – Хлебной площади, появившейся в начале XVIII века. Напомним, что она возникла после пожара в самарской крепости, построенной в 1586 году основателем города, воеводой Григорием Засекиным.

«Замыкает» топ-5 отремонтированный на протяжении 0,49 км мост «Южный», считающийся южными въездными «воротами» в город. С учетом многочисленных обращений жителей, касавшихся состояния дорожного полотна, частых заторов на мостовом сооружении и необходимости увеличения его пропускной способности, дорожный объект взяли в работу раньше изначально запланированного срока. И уже к середине апреля открыли движение по новому полотну. Особенно аккуратно смесь подвели к системе дренажа, ливневой канализации и, конечно, к деформационным швам, проезд через которые стал более плавным. Таким образом, по основному ходу дороги в одной плоскости с деформационными швами уложили асфальтобетонную смесь марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, состав которой позволяет улучшить эксплуатационные характеристики покрытия, сделав его более надежным. Важно и то, что в процессе ремонта транспортные потоки перераспределялись и полностью движение по мосту не останавливалось.

Фото: администрация Самары