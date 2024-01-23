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Сотрудники МЧС ликвидируют последствия обильного снегопада в Самарской области

23 января 2024 15:42
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В настоящее время в Самарской области продолжает действовать временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на 14 участках автомобильных дорог различного значения.

Подразделение Волжского спасательного центра МЧС России проводит расчистку участка автомобильной дороги «Отрадный-Первомайский» в Кинель-Черкасском районе. Для контроля за обстановкой на месте находится также оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области.

В настоящее время спецтехникой очищено от снега 10 км дороги по направлению к н.п. Первомайский.

В результате прошедших недавно обильных осадков и сильной метели на данном участке дороги ограничено движение для всех видов транспорта.

В настоящее время в Самарской области продолжает действовать временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на 14 участках автомобильных дорог различного значения.

Прекращено движение для всех транспортных средств на участке автодороги федерального значения М-5 «Урал» в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах, и на 13 участках автодорог местного значения:

 Елховка – Никитинка» с 7 по 20 км и «Ульяновск – Самара – Новая Бинарадка» с 12 по 20 км в Елховском районе;

«Бузаевка – Чубовка – Урал – Муханово» с 0 по 9 км в Кинельском районе;

«Отрадный – Первомайский» с 5 по 17 км в Кинель-Черкасском районе;

«Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки – Новая Быковка – Белый Ключ – Николаевка» с 11 по 12 км и «Белый Ключ – Спасское» с 0 по 4 км в Кошкинском районе;

«Пестравка – Марьевка – Падовка» с 0 по 4 км и «Пестравка – Марьевка – Воронцовский» с 2 по 4 км в Пестравском районе;

«Сергиевский – Большая Чесноковка – Кандабулак» с 10 по 15 км, «Пестравка – Марьевка – Воронцовский» с 2 по 4 км, «Урал – Калиновка – Карабаевка» с 1 по 17 км и «Сергиевск – Большая Чесноковка – Кандабулак – Спасское» с 1 по 3 км в Сергиевском районе;

«Ташелка – Тольятти – Димитровград»» с 0 по 24 км в Ставропольском районе;

«Клявлино – Шентала – Каменка – ж.д. разъезд Денискино» с 1 по 5 км в Шенталинском районе.

Дорожными службами продолжается расчистка проезжих частей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

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