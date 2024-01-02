Сильный снег, метель, гололедица: в Самарской области ограничено движение транспорта по трассе А-300

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Временное ограничение движения с 19:30 (время московское) 2 января для большегрузных и маршрутных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской и Оренбургской областей:

-км 23+800 - км 172+800 А-300 «Самара-Б. Черниговка - граница с Республикой Казахстан» в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, метель, гололедица).

Ориентировочное время окончания временного ограничения движения 07:00 (время московское) 3 января (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).



Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.