Протестируют новый автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильной дороге Самара – Бугуруслан 

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В тестовом режиме запустят новый автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильной дороге Самара – Бугуруслан на 31 км в направлении на Самару.



С 7 декабря 2022 года по 7 марта 2023 года, в течение 3-х месяцев, не будут выписываться штрафы. Информацию о превышении параметров своих транспортных средств, водители могут получить на официальном сайте Министерства транспорта.



С 1 июня 2021 на территории Самарской области в промышленной эксплуатации работают 2 АПВГК: на 31 км а/д Самара-Бугуруслан в направлении Оренбурга и на 7 км Красноглинского шоссе.



Одна из главных целей дорожного нацпроекта – создание в российских регионах надежной и комфортной транспортной инфраструктуры. При этом важно не только приводить в нормативное состояние существующие дороги и строить новые, но и обеспечивать их сохранность.



Комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

Фото: пресс-служба правительства СО