Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с необходимостью проведения работ по монтажу верхних ферм П-образных опор.
На участке дороги М-5 «Урал» в Самарской области ввели полное ограничение движения транспорта
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +20, +22°С.
25 апреля в регионе без осадков, до +23°С
Подведение итогов состоялось на гала-концерте в «МТЛ Арене», в который были включены лучшие номера.
Дмитрий Азаров поздравил победителей Самарской студенческой весны
В связи с ремонтом и модернизацией теплотрасс.
В Самаре ограничат движение транспорта по нескольким участкам городских дорог
На территории парка выполнили уборку прошлогодней листвы и мусора, подметание тротуарных дорожек, покрасили бордюрный камень.
В самарском парке имени Щорса прошел средник
26 и 27 апреля на Жигулевской ГЭС спланирован максимальный сброс воды из Куйбышевского водохранилища
Самарцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе-фестивале.
В Самаре пройдет Всероссийский конкурс-фестиваль «Самарская танцевальная ярмарка PROдвижение»
Объем этих работ внушительный: на дорожном объекте 410 люков смотровых колодцев и 34 решетки дождеприемных колодцев.
На улице Садовой в Самаре устанавливают современные люки смотровых колодцев
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.29
0.04
EUR 99.56
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СГИК  примет Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вёснушка-весна»
Дмитрий Азаров наградил победителей конкурсов "Профессионал года" и "Лучшая трудовая династия"
В Самаре прошло пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На участке дороги М-5 «Урал» в Самарской области ввели полное ограничение движения транспорта

24 апреля 2024 22:19
187
В связи с необходимостью проведения работ по монтажу верхних ферм П-образных опор.

В связи с необходимостью проведения работ по монтажу верхних ферм П-образных опор на участке км 984+000 - км 985+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, в Самарской области ввести полное ограничение движения для транспортных средств:
• с 01:00 до 02:00 (Московское время)
25 апреля 2024 года на участке км 984+000 - км 985+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза -Самара - Уфа - Челябинск;
• с 03:00 до 04:00 (Московское время)
25 апреля 2024 года на участке км 984+000 - км 985+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза -Самара - Уфа - Челябинск;
• с 01:00 до 02:00 (Московское время)
26 апреля 2024 года на участке км 984+000 - км 985+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск;
• с 03:00 до 04:00 (Московское время)
26 апреля 2024 года на участке км 984+000 - км 985+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения M-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, находящимся в пути, выбирать альтернативные пути объезда, а также заранее продумывать свой маршрут.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Подведение итогов состоялось на гала-концерте в «МТЛ Арене», в который были включены лучшие номера.
24 апреля 2024  20:18
Дмитрий Азаров поздравил победителей Самарской студенческой весны
97
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
24 апреля 2024  11:30
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
536
Обсудили результаты и приоритетные задачи развития Самарской области.
23 апреля 2024  19:37
В Самаре состоялся съезд Совета муниципальных образований региона
444
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
22 апреля 2024  13:59
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
469
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
671
Весь список