На участке дороги М-5 «Урал» в Самарской области ввели полное ограничение движения транспорта

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В связи с необходимостью проведения работ по монтажу верхних ферм П-образных опор на участке км 984+000 - км 985+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, в Самарской области ввести полное ограничение движения для транспортных средств:

• с 01:00 до 02:00 (Московское время)

25 апреля 2024 года на участке км 984+000 - км 985+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза -Самара - Уфа - Челябинск;

• с 03:00 до 04:00 (Московское время)

25 апреля 2024 года на участке км 984+000 - км 985+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза -Самара - Уфа - Челябинск;

• с 01:00 до 02:00 (Московское время)

26 апреля 2024 года на участке км 984+000 - км 985+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск;

• с 03:00 до 04:00 (Московское время)

26 апреля 2024 года на участке км 984+000 - км 985+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения M-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск.



Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, находящимся в пути, выбирать альтернативные пути объезда, а также заранее продумывать свой маршрут.