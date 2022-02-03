На трассе М-5 «Урал» в Самарской области продлили ограничение движения до  00:00 4 февраля

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Вниманию водителей! Уточненная информация по введению временного ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств.

В 18.20 03.02.2022 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт о продлении временного ограничения движения, в соответствии с которым с 18.00 03.02.2022 в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, низовая метель, ограниченная видимость) продлено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках с 93 по 132 км (+565м) на участке подъезд к г. Оренбург и с 889 по 981 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Самарской области.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 00:00 04 февраля 2022 года (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действий неблагоприятных погодных условий).

По возможности, воздержитесь от поездок.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».