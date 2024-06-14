Я нашел ошибку
Главные новости:
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли на станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для нужд самарских медучреждений.
Во Всемирный день донора волонтёры «Единой России» пополнили областной банк крови
Также активно ремонтируется мост через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.
На автодороге Самара – Новокуйбышевск работы выполнены на 40%
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Для кого-то из ребят эта электростанция уже в ближайшем будущем может стать местом трудоустройства.
Студенты Тольяттинского государственного университета посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа
Комитет Госдумы одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
Комитет Госдумы одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
На площади собрались самарские ветераны, юнармейцы, студенты самарских ВУЗов, которые передали участникам автопробега письма в адрес участников СВО.
На площади Славы в Самаре торжественно встретили участников автопробега «Сила в единстве»
Приглашенные спикеры из различных организаций и ведомств затронули важные темы, касающиеся безопасности подрастающего поколения.
Самарские полицейские приняли участие в общегородском родительском онлайн-собрании
‍На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
-0.81
EUR 94.83
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На автодороге Самара – Новокуйбышевск работы выполнены на 40%

14 июня 2024 19:41
90
Также активно ремонтируется мост через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.

Сейчас на участке ведутся работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, уширению узких участков проезжей части, устройству присыпных обочин.

Также активно ремонтируется мост через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.

Кроме того, в рамках капитального ремонта предусмотрено устройство улично-дорожного освещения, замена остановок общественного транспорта, установка новых дорожных знаков, нанесение светоотражающей разметки термопластиком. Полностью работы должны быть завершены к концу текущего дорожного сезона.

Автодорога Самара – Новокуйбышевск входит в опорную сеть дорог РФ. Дорогами опорной сети, согласно критериям, являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Увеличение доли нормативного состояния таких – одно из приоритетных направлений национального проекта.

По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2027 года доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%. На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли на станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для нужд самарских медучреждений.
14 июня 2024, 20:32
Во Всемирный день донора волонтёры «Единой России» пополнили областной банк крови
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли на станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для нужд самарских медучреждений. Политика
12
Будьте внимательны и осторожны!
14 июня 2024, 19:10
В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Будьте внимательны и осторожны! Экология
107
Для кого-то из ребят эта электростанция уже в ближайшем будущем может стать местом трудоустройства.
14 июня 2024, 18:41
Студенты Тольяттинского государственного университета посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа
Для кого-то из ребят эта электростанция уже в ближайшем будущем может стать местом трудоустройства. ЖКХ
119

В центре внимания
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
14 июня 2024  11:57
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
319
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
549
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
14 июня 2024  11:24
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
363
Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ.
13 июня 2024  22:32
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия
565
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
1052
Весь список