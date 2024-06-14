На автодороге Самара – Новокуйбышевск работы выполнены на 40%

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Сейчас на участке ведутся работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, уширению узких участков проезжей части, устройству присыпных обочин.



Также активно ремонтируется мост через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.



Кроме того, в рамках капитального ремонта предусмотрено устройство улично-дорожного освещения, замена остановок общественного транспорта, установка новых дорожных знаков, нанесение светоотражающей разметки термопластиком. Полностью работы должны быть завершены к концу текущего дорожного сезона.



Автодорога Самара – Новокуйбышевск входит в опорную сеть дорог РФ. Дорогами опорной сети, согласно критериям, являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Увеличение доли нормативного состояния таких – одно из приоритетных направлений национального проекта.



По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2027 года доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%. На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км.

Фото: пресс-служба правительства СО