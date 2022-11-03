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Голосование: топ-5 самых популярных городских маршрутов Самары, обновленных в рамках дорожного нацпроекта

3 ноября 2022 18:38
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В группе Вконтакте провели голосование, по результатам которого определились топ-5 самых популярных обновленных городских маршрутов. 

Активная фаза дорожно-строительного сезона - 2022 в Самаре уже подошла к концу. В настоящее время заключены муниципальные контракты на обновление улиц в будущем году, а подрядные организации уже приступили к геодезическим работам и обмерам на участках дорог, которые будут отремонтированы. 
 
На прошлой неделе в группе Вконтакте провели голосование, по результатам которого определились топ-5 самых популярных обновленных городских маршрутов. 
 
5️⃣ улица Ивана Булкина 
4️⃣ улица Советской Армии 
3️⃣ улица Ставропольская 
2️⃣ улица Физкультурная 
1️⃣ проспект Кирова 
 
Мнение жителей города является одним из приоритетных критериев при выборе дорог, подлежащих ремонту. Так, в следующем году дорожные службы завершат ремонт Алма-Атинской – на участке от Стара-Загора до Республиканской, а также возьмут в работы такие крупные городские улицы, как Революционная и Земеца.

 

Фото:   администрация Самары

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