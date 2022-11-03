Голосование: топ-5 самых популярных городских маршрутов Самары, обновленных в рамках дорожного нацпроекта

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Активная фаза дорожно-строительного сезона - 2022 в Самаре уже подошла к концу. В настоящее время заключены муниципальные контракты на обновление улиц в будущем году, а подрядные организации уже приступили к геодезическим работам и обмерам на участках дорог, которые будут отремонтированы.



На прошлой неделе в группе Вконтакте провели голосование, по результатам которого определились топ-5 самых популярных обновленных городских маршрутов.



5️⃣ улица Ивана Булкина

4️⃣ улица Советской Армии

3️⃣ улица Ставропольская

2️⃣ улица Физкультурная

1️⃣ проспект Кирова



Мнение жителей города является одним из приоритетных критериев при выборе дорог, подлежащих ремонту. Так, в следующем году дорожные службы завершат ремонт Алма-Атинской – на участке от Стара-Загора до Республиканской, а также возьмут в работы такие крупные городские улицы, как Революционная и Земеца.

Фото: администрация Самары