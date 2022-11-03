Голосование: топ-5 самых популярных городских маршрутов Самары, обновленных в рамках дорожного нацпроекта

Активная фаза дорожно-строительного сезона - 2022 в Самаре уже подошла к концу. В настоящее время заключены муниципальные контракты на обновление улиц в будущем году, а подрядные организации уже приступили к геодезическим работам и обмерам на участках дорог, которые будут отремонтированы.
На прошлой неделе в группе Вконтакте провели голосование, по результатам которого определились топ-5 самых популярных обновленных городских маршрутов.
5️⃣ улица Ивана Булкина
4️⃣ улица Советской Армии
3️⃣ улица Ставропольская
2️⃣ улица Физкультурная
1️⃣ проспект Кирова
Мнение жителей города является одним из приоритетных критериев при выборе дорог, подлежащих ремонту. Так, в следующем году дорожные службы завершат ремонт Алма-Атинской – на участке от Стара-Загора до Республиканской, а также возьмут в работы такие крупные городские улицы, как Революционная и Земеца.
Фото: администрация Самары