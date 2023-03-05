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ГИБДД СО: в связи с  неблагоприятными погодными условиями в регионе введено ограничение движения

5 марта 2023 21:03
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Данная мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.

В связи с  неблагоприятными погодными условиями на территории Самарской области введено ограничение движения:

- для всех транспортных средств с 19:00 до 00:00 05 марта 2023 на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал»
Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подьезд к городу Оренбург с 95 км (Нефтегорский район).

-для грузовых и маршрутных транспрртных средств с 21.00 05 марта до 08.00 06 марта 2023  на участке федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" с 890 км (Сызранский район).

А также Управлением Госавтоинспекции Самарской области принято решение об ограничении выезда маршрутных транспортных средств, осуществляющих движение по межмуниципальным и межрегиональным пассажирским перевозкам.

Время действия ограничений с 19.00 5 марта до 08.00 6 марта.

Данная мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

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