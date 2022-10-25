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Благодаря нацпроекту отремонтировали 33 километра трассы Отрадный – Богатое - Борское

25 октября 2022 14:08
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Трасса связывает населенные пункты нескольких муниципальных районов между собой и входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в 2022 году продолжился ремонт межмуниципальной автомобильной дороги «Отрадный – Богатое» – Борское на участке км 39+000 – км 47+325.

Трасса связывает населенные пункты нескольких муниципальных районов между собой и входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Кроме того, по дороге проходят школьные маршруты и один из туристических маршрутов в Бузулукский бор - национальный парк, расположенный в Самарской и Оренбургской областях России. Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения находится на личном контроле главы региона Дмитрия Азарова.

В соответствии с проектом на данном участке выполнили усиление и уширение дорожной одежды, устройство двухслойного щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия с применением современных материалов, в соответствии с новым ГОСТом. Также укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы и места пересечений и примыканий, установили барьерное ограждение протяженностью 184 пог. м, сигнальные столбики (195), дорожные знаки (82), обновили 2 остановочных пункта, разметку нанесли термопластиком.

В составе автомобильной дороги отремонтировали два моста: через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик на км 44+416.

Таким образом, в рамках дорожного нацпроекта, начиная с 2020 года в нормативное состояние привели 33 километра автодороги «Отрадный – Богатое» – Борское.

Напомним, в 2020 году капитально отремонтировали участок протяженностью 14 км, км 14+000 - км 28+000, проходящий по территории Кинель-Черкасского и Борского районов.

В 2021 году отремонтировали 11 км, участок км 28+000-км 39+000.

Ремонтные работы выполнены комплексно на всем протяжении дороги. Помимо ремонта дорожного полотна, обустроили пешеходные переходы, установил светофорные объекты, барьерные и пешеходные ограждения, дорожные знаки, тротуары, обновили остановочные пункты.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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