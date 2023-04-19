жители Самары принимают активное участие в месячнике по благоустройству

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18 апреля в Октябрьском районе жители домов 26А и 48 по ул. Революционной, сотрудники УК, учащиеся приняли участие в уборке дворовой территории.

В рамках месячника в районе проводится уборка мусора, обрезка и опиловка сухих веток, обновление, ремонт и покраска малых архитектурных форм, побелка бордюров и деревьев, удаление граффити.



Во дворе продолжится преображение по программе «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году отремонтировали внутриквартальные проезды, дорожки, обустроили парковки, сделали освещение. В текущем году во дворе появятся детские игровые зоны и спортивная площадка.



До 31 мая на платформе 63.gorodsreda.ru проходит Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Общественные территории, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены уже в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».