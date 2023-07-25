Жителей Самары расселят из аварийных домов в Красноглинском и Ленинском районах

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В Самаре городские власти забирают для муниципальных нужд два жилых дома. Жильцов планируют расселить или возместить им ущерб, говорится в постановлениях администрации.

В первом документе речь идет о доме №61 по улице Арцыбушевской. Согласно кадастровой карте, это деревянный двухэтажный дом 1917 года постройки. Изымут землю под строением площадью 221 квадратный метр, сам дом и три расположенные в нем квартиры.



Вторая постройка - дом №6 в 10-м квартале поселка Мехзавод площадью 339 квадратных метров. Город забирает земельный участок и само двухэтажное строение 1953 года с шестью квартирами.



Оба дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Имущество владельцев оценят, с ними проведут переговоры и постараются подобрать им новое жилье.



Также в областной столице ищут компанию, которая займется демонтажом двух домов в Промышленном и Куйбышевском районах, пишет Сова.