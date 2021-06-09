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«Жилье и городская среда»: в Волжском районе благоустроят еще 6 общественных пространств и 16 дворов

9 июня 2021 18:06
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В поселке Петра Дубрава Волжского района начаты работы третьего этапа благоустройства центрального парка.

В поселке Петра Дубрава Волжского района начаты работы третьего этапа благоустройства центрального парка. Предстоит провести озеленение и установить малые архитектурные формы. Местом притяжения жителей станут еще пять общественных пространств: в селе Спиридоновка, поселке Просвет, селе Дубовый Умет, селе Черноречье и территория в границах 2-й и 3-й очереди застройки жилого района Южный Город. 

До 31 августа парк в Петра Дубраве будет кардинально обновлен также, как и другие территории, благоустраиваемые в этом году. В селе Спиридоновка построят универсальную спортивную площадку. Территорию около Дома культуры в селе Дубовый Умет оградят, сделают к ней подъезд и пешеходные дорожки. Для детворы установят игровую площадку. Работы уже ведутся. Зона тихого отдыха появится у здания Дома культуры в поселке Просвет. Здесь сделают освещение, подъездные пути, пешеходную дорожку, установят скамейки. Украшением территории станут малые архитектурные формы. 

Третий этап благоустройства сквера в селе Черноречье подразумевает озеленение территории. Здесь высадят деревья и кустарники, сделают цветники и розарий. На детской площадке появится резиновое покрытие. Для прогулок сделают тротуар и установят малые архитектурные формы. Масштабные работы продолжатся в Южном городе вдоль правого берега реки Подстепновки. Здесь обустраивают набережную, идет второй этап. Согласно проекту, в итоге для детворы построят креативную детскую площадку с необычным игровым оборудованием. Для любителей активного отдыха установят спортивную площадку с воркаутом и скалодромом. Территория вдоль берега будет озеленена и освещена. Для тихого отдыха установят скамейки и диваны с навесом.

Дизайн-проекты будущих благоустройств обсуждаются с жителями.

В этом году собираются привести в порядок пять дворов в поселке Петра Дубрава, по две – в Стройкерамике и Рождествено, четыре – в Курумоче, по одной – в Подстепновке, Верхней Подстепновке, Просвете и Смышляевке. 

 

Теги: благоустройство Волжский район

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