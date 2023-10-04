Завершен капремонт дороги в селе Кинель-Черкассы, проведенный в рамках нацпроекта

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В Кинель-Черкасском районе завершен капитальный ремонт участка региональной трассы «Самара-Бугуруслан» - Кинель-Черкассы протяженностью 4,6 км. Дорога проходит через село Кинель-Черкассы и востребована не только у транзитного транспорта, но и у местного населения.

По словам главы Кинель-Черкасского района Валерия Фролова, жители Кинель-Черкасс ждали ремонта дороги много лет. «Дорога связывает Кинель-Черкассы с другими поселениями района, с Сергиевским районом. Кроме того, ее использует транзитный транспорт для проезда на федеральную дорогу М-5 «Урал» с трассы «Самара-Бугуруслан». Здесь тысячи машин проходит ежедневно, и огромное количество жителей обращалось с просьбой о ее ремонте», - отметил глава района.

Помимо замены дорожного полотна в рамках капитального ремонта выполнены работы по строительству тротуаров и устройству новых опор улично-дорожного освещения вдоль автомобильной дороги. Также дорожники укрепили обочины и откосы земляного полотна, отремонтировали три автомобильных моста.

Благодаря нацпроекту в целях обеспечения безопасности дорожного движения установлены новые дорожные знаки, искусственные дорожные неровности на пересечениях с пешеходными переходами, светофоры на Г-образных металлических опорах, пешеходное и барьерное ограждения. Кроме того, выполнено строительство карманов для остановки общественного транспорта.

Отметим, что капитальный ремонт дороги проходил в тесном взаимодействии с жителями Кинель-Черкасс. Для обеспечения более комфортного использования трассы населением дорожники увеличили радиусы съезда на одном из примыканий трассы, ведущему к востребованным торговым центрам, а также радиусы входа и выхода.

Также по просьбам жителей подрядная организация выполнила устройство дополнительного водоотводного лотка в районе расположения старинного Храма в честь Вознесения Христова.

«Мы ждали ремонта дороги много лет. В прошлом году обратились с этой просьбой к губернатору, который посетил наш район и дал толчок реализации проекта ремонта. Мы рады, что наши пожелания услышали», - отмечает житель Кинель-Черкасс Геннадий Кульчихин.

Отметим, что в 2023 году благодаря капремонту дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области строительство тротуаров и улично-дорожного освещения запланировано на территории 8 населенных пунктов Самарской области. Общая протяженность построенных тротуаров составит 19,6 км.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства СО