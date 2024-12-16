Замена главного Безымянского коллектора в Самаре ликвидирует проблему коммунальных аварий в двух районах

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14 декабря и.о. главы города Самара Иван Носков встретился с жителями улицы Олимпийская, которые обращались с просьбой ликвидировать причину регулярных коммунальных аварий в их многоквартирных домах.



«Вместе с руководством компании «СКС» и управляющей компании прошли почти всю улицу, заглянули в подвалы, которые ранее были подтоплены канализационными стоками. Внутриквартальный коллектор заменен, сейчас его механически чистят, но для полной ликвидации проблем необходимо, чтобы максимально быстро капитально отремонтировали Безымянский коллектор, - рассказал Иван Носков в своем телеграм канале. - «СКС» и УК полностью ликвидируют последствия подтоплений в подвалах домов. Но нужно понимать, что и старые внутридомовые коммуникации тоже требуют замены. Это возможно сделать за счет Фонда капитального ремонта Самарской области».



Провести капремонт в многоквартирном доме можно за счет средств, аккумулируемых в Фонде капитального ремонта Самарской области, если жители ежемесячно исправно платят не менее 97% от всех платежей.



Для решения проблем регулярных коммунальных аварий в Кировском и Красноглинском районах ведутся работы по замене главного Безымянского коллектора протяженностью 38 км и диаметром до 1 200 мм. Работы начаты в 2022 году, за это время завершена укладка новых труб на участках по проспекту Юных Пионеров, улице Реактивной, под Южным шоссе, на двух участках улицы Ставропольской. Далее планируют организовать перекладки в направлении микрорайона Крутые Ключи. После окончания работ на всех участках проведут восстановительное благоустройство.



Все работы проводятся за счет инвестиционной программы ООО «Самарские коммунальные системы». Обновление коммунальной инфраструктуры позволит улучшить работу системы водоотведения в Красноглинском и Кировском районах.



Также жители обратили внимание на состояние деревьев и уборку уже обрезанных веток. В ближайшее время управляющая компания приведет территорию в порядок.



В прошлую субботу, 7 декабря, Иван Носков встретился с жителями по улице Губанова. Так, принято решение на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовая в следующем году отремонтировать тротуар и смонтировать освещение.

Фото: Администрация Самары