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За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог

14 февраля 2024 13:10
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За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог

В Самарской области за 5 лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», поддержанного президентом России Владимиром Путиным, отремонтировано 1 866 км автомобильных дорог.

С 2019 по 2023 годы в нормативное состояние приведено 1 488 км дорог регионального значения, 283 км улично-дорожной сети в Самаре и 71 км - в Тольятти. Также по нацпроекту проведен ремонт, капитальный ремонт и реконструкция  более 70 мостов.

С конца 2018 года доля нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения повысилась с 28,4% до 47,87%, а улично-дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 47,1% до 82,17 км.

Благодаря нацпроекту в регионе реализован целый ряд инфраструктурных дорожных объектов. Проведена реконструкция автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения - Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, Самара-Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе, Кинель-Богатое-Борское в Кинельском районе.

В Самаре по национальному проекту до 4 полос движения доведен участок проспекта Кирова в районе Кировского моста, завершено строительство второго этапа Самарского мостового перехода и транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, а также проведена реконструкция моста через реку Сок со строительством нового двухполосного моста.

Благодаря национальному проекту доля дорог, входящих в опорную сеть Самарской области, достигла 69,35%. Отремонтированы дороги Тольятти – Узюково – Димитровград, Самара – Новокуйбышевск, Борма – Кошки – Погрузная, Похвистнево – Клявлино, Самара – Бугуруслан, Самара-Оренбург до автомобильной дороги Самара-Волгоград и другие.

Большое внимание в ходе проведения ремонтных работ на объектах национального проекта уделено обеспечению автомобильных дорог дополнительными средствами безопасности дорожного движения. Так, на участках региональных трасс, проходящих сквозь населенные пункты, проведен капитальный ремонт со строительством в полосе отвода дорог тротуаров и улично-дорожного освещения. За пять лет тротуары и освещение построены в 24 населенных пунктах Самарской области, из них в 2023 году - в 7 населенных пунктах.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в рамках ремонта дорог проводится обустройство дополнительных пешеходных переходов, строительство искусственных дорожных неровностей, устанавливаются современные светофорные объекты, барьерное ограждение, новые дорожные знаки,  дорожная разметка с использованием современных материалов.

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области предусмотрено проведение дорожных работ на 46 объектах протяженностью 183 км. Уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог планируется довести до 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 85,03%.

Теги: В центре внимания

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