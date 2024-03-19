Ямы на улице Мичурина в Самаре планируют заделать до конца мая

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ремонт организован непрерывно, в две смены (дневную и ночную).
Аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре ведется круглосуточно
Жители Самары изготовили порядка 180 ростовых кукол. Участие в конкурсе приняли как отдельные авторы, так и целые коллективы.
Подведены итоги городского конкурса «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
АО «ФПК» предлагает пассажирам специальное постное меню в поездах дальнего следования на протяжении всего Великого Поста, с 18 марта по 4 мая включительно.
Пассажиры КбшЖД смогут попробовать блюда постного меню в поездах дальнего следования
Ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина расскажет, как они готовят учителей будущего.
«Добрые новости»: пройдет онлайн-лекторий на тему «Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего»
Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку нацпроекта «Производительность труда».
Нацпроект «Производительность труда» расширили на туристическую отрасль
В Самаре ночью -6, -8°С, днем +1, +3°С.
20 марта в Самарской области без осадков, до +5°С
460 конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки по 74 компетенциям, востребованным на территории региона, на 21 площадке образовательных организаций.
Стартует региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству
Станислава Фёдорова называли признанным рисовальщиком и мастером филигранных графических листов.
В СОУНБ откроется выставка работ заслуженного художника России Станислава Фёдорова
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.98
0.11
EUR 100.24
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Центр занятости населения Тольятти приглашает соискателей работы на мероприятие с участием ООО «Тольяттикаучук»
Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ямы на улице Мичурина в Самаре планируют заделать до конца мая

19 марта 2024 13:47
168
Ямы на улице Мичурина в Самаре планируют заделать до конца мая

На состояние дороги губернатору пожаловались горожане.

Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях рассказали, что из-за ям на улице Мичурина не могут проехать к своим домам, не пробив колесо.

Горожане сообщили, что неровности наблюдаются между домами № 138 и 148 на этой улице, а также на подъезде к улице Мичурина, 149.

В департаменте городского хозяйства мэрии 18 марта 2024 года ответили, что улица Мичурина включена в план локального ремонта в рамках выделенного финансирования до конца мая 2024 года, пишет СитиТраффик.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
211
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
251
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
18 марта 2024  09:10
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
432
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
17 марта 2024  20:33
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
1264
На 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.
17 марта 2024  17:28
Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках
694
Весь список