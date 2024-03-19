Ямы на улице Мичурина в Самаре планируют заделать до конца мая

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На состояние дороги губернатору пожаловались горожане.

Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях рассказали, что из-за ям на улице Мичурина не могут проехать к своим домам, не пробив колесо.

Горожане сообщили, что неровности наблюдаются между домами № 138 и 148 на этой улице, а также на подъезде к улице Мичурина, 149.

В департаменте городского хозяйства мэрии 18 марта 2024 года ответили, что улица Мичурина включена в план локального ремонта в рамках выделенного финансирования до конца мая 2024 года, пишет СитиТраффик.