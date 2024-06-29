Вячеслав Федорищев оценил благоустройство улицы Ленинградской в Самаре

133

Глава 63-го региона Вячеслав Федорищев 29 июня оценил благоустройство одной из главных улиц Самары:

- Решил изучить город, пешеходную улицу Ленинградскую. Очень красивая. Есть большой потенциал для туризма. Гуляя по улицам, смотрю на качество уборки в городе. На то, как мы подходим к таким важным вопросам, как эстетика, наличие мусора.

Руководитель области отметил, что эти рабочие выходные будут насыщенными. Он анонсировал в своем телеграм-канале встречу с главой Самары Еленой Лапушкиной, а также ряд других мероприятий, пишет Сова.