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 Вы ещё можете успеть повлиять на внешний облик своего района!

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 Вы ещё можете успеть повлиять на внешний облик своего района!

 Вы ещё можете успеть повлиять на внешний облик своего района! До завершения онлайн-голосования за объекты благоустройства остался один день. Выберите парк, сквер или набережную до конца дня 12 июня. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, могут быть реализованы уже в следующем году.

Во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие уже более 15 млн человек. Всего представлено более 6,7 тыс. объектов из 88 регионов России и города Байконур. Выбрать можно одно общественное пространство для благоустройства.

Что могут благоустроить

 

  •   Парки и скверы
  •   Детские площадки
  •   Дворы
  •   Набережные
  •   Улицы
  •   Пешеходные зоны

Где больше всего голосов

  1. Свердловская область - 813 тыс.
  2. Республика Башкортостан - 799 тыс.
  3. Краснодарский край - 736 тыс.
  4. Московская область - 719 тыс.
  5. Санкт-Петербург - 631 тыс.

Где голосуют больше, чем в прошлом году

  1. Луганская Народная Республика — 175%
  2. Камчатский край — 161%
  3. Курганская область — 144%
  4. Ямало-Ненецкий АО — 127%
  5. Хакасия — 123%

Шестое Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно на Госуслугах, в приложении «Госуслуги Решаем вместе», с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max и при поддержке волонтёров на базе экосистемы «Добро.РФ».

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