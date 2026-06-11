Вы ещё можете успеть повлиять на внешний облик своего района! До завершения онлайн-голосования за объекты благоустройства остался один день. Выберите парк, сквер или набережную до конца дня 12 июня. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, могут быть реализованы уже в следующем году.

Во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие уже более 15 млн человек. Всего представлено более 6,7 тыс. объектов из 88 регионов России и города Байконур. Выбрать можно одно общественное пространство для благоустройства.

Что могут благоустроить

— Парки и скверы

Парки и скверы — Детские площадки

Детские площадки — Дворы

Дворы — Набережные

Набережные — Улицы

Улицы — Пешеходные зоны

Где больше всего голосов

Свердловская область - 813 тыс. Республика Башкортостан - 799 тыс. Краснодарский край - 736 тыс. Московская область - 719 тыс. Санкт-Петербург - 631 тыс.

Где голосуют больше, чем в прошлом году

Луганская Народная Республика — 175% Камчатский край — 161% Курганская область — 144% Ямало-Ненецкий АО — 127% Хакасия — 123%

Шестое Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно на Госуслугах, в приложении «Госуслуги Решаем вместе», с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max и при поддержке волонтёров на базе экосистемы «Добро.РФ».