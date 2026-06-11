Вы ещё можете успеть повлиять на внешний облик своего района! До завершения онлайн-голосования за объекты благоустройства остался один день. Выберите парк, сквер или набережную до конца дня 12 июня. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, могут быть реализованы уже в следующем году.
Во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие уже более 15 млн человек. Всего представлено более 6,7 тыс. объектов из 88 регионов России и города Байконур. Выбрать можно одно общественное пространство для благоустройства.
Что могут благоустроить
- — Парки и скверы
- — Детские площадки
- — Дворы
- — Набережные
- — Улицы
- — Пешеходные зоны
Где больше всего голосов
- Свердловская область - 813 тыс.
- Республика Башкортостан - 799 тыс.
- Краснодарский край - 736 тыс.
- Московская область - 719 тыс.
- Санкт-Петербург - 631 тыс.
Где голосуют больше, чем в прошлом году
- Луганская Народная Республика — 175%
- Камчатский край — 161%
- Курганская область — 144%
- Ямало-Ненецкий АО — 127%
- Хакасия — 123%
Шестое Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно на Госуслугах, в приложении «Госуслуги Решаем вместе», с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max и при поддержке волонтёров на базе экосистемы «Добро.РФ».