Введено временное ограничение остановки транспорта  по улице Ленинской в Самаре

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Для беспрепятственного доступа к местам производства дорожных работ по улице Ленинской на участке от ул. Некрасовской до ул. Венцека (тупика) в будние дни с 08:00 до 20:00 для обеспечения отсутствия транспорта введено ограничение остановки транспортных средств. Приблизительный срок действия ограничения – до 15 декабря 2021 года.



Напомним, улицу Ленинскую в текущем сезоне ремонтируют комплексно в границах улицы Чкалова и дома №1 по улице Ленинской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».