Введено временное ограничение остановки транспорта  по улице Ленинской в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Догилева заверила, что чувствует себя нормально.
Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидной пневмонией
Они получили женские имена «Нюша» и «Олечка».
НИИ «Жигулевские сады»: самарские ученые впервые вывели новые сорта черешен
Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит 5 млрд рублей на переселение из аварийного жилья в Самарской области.
Темпы переселения граждан из аварийного жилья в Самарской области увеличат в разы
Участники сегодняшней встречи обсудили вопросы переселения граждан из аварийного жилья, ситуацию с заменой лифтового оборудования.
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ дальнейшее сотрудничество
Букет попал в Книгу рекордов России.
В День семьи, любви и верности в Тольятти собрали самый большой свадебный букет в России
Президент также отменил рекомендацию не продавать туры на курорты Египта.
Путин отменил действие указа о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты
Ведомство готово обсуждать это предложение.
Минздрав РФ получил письмо с предложением ЕС о взаимном признании электронных сертификатов вакцинации
"От жителей поступают жалобы, что из-за сужения дороги на время ремонта на пересечении ул. 22 Партсъезда и Заводского шоссе возникают пробки".
Елена Лапушкина проверила ремонт Заводского шоссе и сквера Борцов Революции
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.2
1.14
EUR 88.78
1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Введено временное ограничение остановки транспорта  по улице Ленинской в Самаре

8 июля 2021 17:09
173
В связи с проведением ремонтных работ. 

Для беспрепятственного доступа к местам производства дорожных работ по улице Ленинской на участке от ул. Некрасовской до ул. Венцека (тупика) в будние дни с 08:00 до 20:00 для обеспечения отсутствия транспорта введено ограничение остановки транспортных средств. Приблизительный срок действия ограничения – до 15 декабря 2021 года
 
Напомним, улицу Ленинскую в текущем сезоне ремонтируют комплексно в границах улицы Чкалова и дома №1 по улице Ленинской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

Теги: ограничение остановки ремонтные работы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работами охвачен уже 21 объект.
08 июля 2021, 15:26
Ремонтные работы по перекладке теплотрасс в Самаре продолжаются   
Работами охвачен уже 21 объект. ЖКХ
204

В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2021  12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
277
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
8 июля 2021  12:10
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
241
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
8 июля 2021  12:03
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
352
Сильная жара снова идет в Самарскую область
8 июля 2021  10:17
Сильная жара снова идет в Самарскую область
335
Речь об этом зашла в эфире программы «Главная тема» н телеканале «Самара 24». 
7 июля 2021  23:33
Дмитрий Азаров рассказал, почему возглавил список «ЕР» на выборах в Госдуму и останется ли работать губернатором 
1491
Весь список