Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Впервые за 60 лет в Самаре школа №28 дождалась капермонта

19 ноября 2025 11:20
Впервые за 60 лет в Самаре школа №28 дождалась капермонта

Более 105 млн рублей позволили полностью обновить старейшее образовательное учреждение города, создав комфортные условия для учебы и творчества.

В 2025 году в Самаре завершился масштабный капитальный ремонт школы № 28 имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева, проведенный в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Финансирование проекта, являющегося частью федеральной инициативы "Все лучшее детям", составило свыше 105 млн рублей, пишет Сова.

В рамках проекта в школе № 28 полностью преобразился фасад, была заменена кровля, обновлены входные группы, а также спортивный зал площадью 421 кв. м. Отремонтированы все три этажа здания, охватывающие 2700 кв. м, потолки, стены и напольное покрытие. Были заменены более сотни оконных блоков, а также модернизированы системы электроснабжения и теплоснабжения.

Директор школы № 28 Светлана Цыганкова поделилась, что к началу нового учебного года школа предстала в обновленном виде, включая благоустроенный школьный двор и улучшенные подъездные пути. Особенно важным для коллектива стало восстановление музея "Судьба семьи в судьбе страны". Были приобретены современные образовательные инструменты: 3D-принтер, новые станки для кабинета технологии, цифровые лаборатории и интерактивные панели для кабинетов физики, химии и биологии.

В текущем году в Самаре также капитально отремонтированы и оснащены 47 других образовательных учреждений, детские сады и школы. Так, школы № 92, 118, 161 и детский сад № 183 были обновлены при поддержке Правительства Самарской области.

Глава Самары Иван Носков подчеркнул, что нацпроект "Молодежь и дети", инициированный Президентом России Владимиром Путиным, демонстрирует успешное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Он отметил, что благодаря проекту становится возможным комплексное обновление образовательных учреждений, проведение таких масштабных работ, как ремонт фасадов, замена кровель и полная модернизация инженерных систем. По словам Носкова, все это направлено на создание вдохновляющей атмосферы для детей, где они могут учиться, заниматься спортом и делать новые открытия.

Стоит отметить, что в 2025 году в Самаре реализуется 11 национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным. Шесть из них, включая "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Эффективная и конкурентная экономика" и "Туризм и гостеприимство", осуществляются при активном участии городской администрации. Общий объем финансирования этих проектов из бюджетов различных уровней составляет 3,1 млрд рублей.

